В Крыму ограничен доступ к услугам мобильной, стационарной телефонной связи и интернет-связи из-за повреждения магистральной оптики. Сообщение об этом опубликовано, в частности, на странице «Мобильная связь в Крыму» в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с повреждением волоконно-оптической линии связи на участке Темрюк — Керчь 30 июня 2017 года ограничен доступ к сети Интернет абонентов, находящихся в роуминге ООО «К-телеком» (ТМ Win mobile) и ООО «КТК Телеком» (ТМ «Волна мобайл»), снижена скорость доступа к сети Интернет абонентов большинства интернет-провайдеров, а также ограничены междугородные телефонные соединения абонентов операторов фиксированной телефонной связи», — говорится в сообщении.



Уточняется, что аварийные бригады операторов связи выехали для устранения повреждения в кратчайшие сроки, восстановление услуг связи в полном объеме планируется до 18:00 пятницы.