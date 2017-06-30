АФК «Система» подала заявление в Арбитражный суд Башкирии об отмене обеспечительных мер по иску «Роснефти» на 170,6 млрд рублей. Соответствующая запись появилась в картотеке арбитражных дел.

Ранее сообщалось, что активы АФК «Система», арестованные судебными приставами по иску «Роснефти» и подконтрольной ей «Башнефти» в рамках обеспечительных мер, оцениваются в 185 млрд рублей, в то время как сумма иска составляет 170,6 млрд рублей. В частности, под арест попали 31,76% телекоммуникационной компании «МТС», 100% сети клиник «Медси» и 90,47% Башкирской энергосетевой компании (БЭСК).

В начале мая «Роснефть» и подконтрольная ей «Башнефть» подали в Арбитражный суд Башкирии иск с требованием взыскать с АФК «Система» и ЗАО «Система-Инвест» 106,6 млрд рублей убытков, причиненных «Башнефти» в результате ее реорганизации в 2014 году. Впоследствии сумма претензий выросла до 170,6 млрд рублей с учетом девальвации рубля. К иску также присоединилась Башкирия, владеющая 25% плюс одной акцией «Башнефти».



С 2005 по 2014 год «Башнефть» входила в состав АФК «Система» Владимира Евтушенкова, после была возвращена в государственную собственность. В 2016 году 50,1% акций «Башнефти» приобрела «Роснефть», заплатив за пакет 329,7 млрд рублей. Позднее, после оферты миноритариям, «Роснефть» стала контролировать 57,7% уставного капитала «Башнефти».