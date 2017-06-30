Годовая инфляция в еврозоне опустилась до 1,3% в июне текущего года с 1,4% в мае. Об этом свидетельствуют предварительные данные европейской статистической службы Eurostat, передает собкор Банки.ру в Брюсселе. Эксперты ожидали снижения инфляции до 1,2%.

Инфляция без учета цен на продовольственные товары и энергию ускорилась в июне до 1,2% с 1% в мае.

Согласно предварительным данным, наиболее значительно в годовом выражении выросли цены на энергию (1,9% по сравнению с 4,5% в мае), далее следуют услуги (1,6% по сравнению с 1,3% в мае), продукты питания, табак и алкоголь (1,4% против 1,5% в мае) и неэнергетические промышленные товары (0,4%, в мае — 0,3%).