Банк «Кузнецкий» снизил ставку по потребительскому кредиту «Кузнецкий стандарт плюс». Теперь клиенты могут получить денежные средства на любые цели под 18,9—20,9% годовых (вместо 19,9—22,9%).

Ссуда в размере от 20 тыс. до 150 тыс. рублей выдается без обеспечения. При наличии поручительства или залоге имущества сумма финансирования может достигать 2 млн рублей. Ставка устанавливается в зависимости от срока кредитования, который ограничен пятью годами.

Личное страхование оформляется по желанию заемщика, однако при отказе от страховки ставка увеличится на 3 процентных пункта, также банк может потребовать предоставления поручительства двух и более лиц. При наличии залога имущественное страхование является обязательным.

«Программа предусматривает льготные условия кредитования для государственных и муниципальных служащих: ставка снижается на 2 процентных пункта, а сумма необеспеченного кредита может достигать 300 тысяч рублей. Также предусмотрены дополнительные скидки для действующих клиентов, получающих доход на счет, открытый в банке», — отмечает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

Комиссии за рассмотрение, выдачу и обслуживание кредита не взимаются.