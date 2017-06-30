Банк «Кузнецкий» снизил ставку по потребительскому кредиту «Кузнецкий стандарт плюс». Теперь клиенты могут получить денежные средства на любые цели под 18,9—20,9% годовых (вместо 19,9—22,9%).

Ссуда в размере от 20 тыс. до 150 тыс. рублей выдается без обеспечения. При наличии поручительства или залоге имущества сумма финансирования может достигать 2 млн рублей. Ставка устанавливается в зависимости от срока кредитования, который ограничен пятью годами.

Личное страхование оформляется по желанию заемщика, однако при отказе от страховки ставка увеличится на 3 процентных пункта, также банк может потребовать предоставления поручительства двух и более лиц. При наличии залога имущественное страхование является обязательным.

«Программа предусматривает льготные условия кредитования для государственных и муниципальных служащих: ставка снижается на 2 процентных пункта, а сумма необеспеченного кредита может достигать 300 тысяч рублей. Также предусмотрены дополнительные скидки для действующих клиентов, получающих доход на счет, открытый в банке», — отмечает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

Комиссии за рассмотрение, выдачу и обслуживание кредита не взимаются.

Кузнецкий ПАО «Банк «Кузнецкий» — небольшой по размеру активов региональный банк, единственная кредитная организация, зарегистрированная в Пензенской области. Ключевые направления деятельности — обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение средств населения во вклады и кредитование частных лиц. Основной источник финансирования деятельности банка — вклады физических лиц (49,4%).
Основными бенефициарами банка являются председатель правления, член совета директоров Михаил Дралин (30,3%), член совета директоров Николай Ларюшкин (24,93%), Сергей и Елена Есяковы (супруги) и их сын Дмитрий, владеющие совместно 25,17%, Александр Гармашов (4,80%), Игорь Толбин (3,04%), Нина Ляхова (1,83%), Сергей Грушин, Англиюлла Хасьянов (по 1,16%), Али Сулейманов, Сергей Гаврин (по 0,49%), Шамиль Фахрудинов (0,55%), Наталья Скворцова (0,3%). Еще 3,59% акций находятся в публичном обращении. На долю миноритариев приходится 2,19% акций.


По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 5,21 млрд рублей (284-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,71 млрд, кредитный портфель — 2,77 млрд, обязательства перед населением — 2,56 млрд.