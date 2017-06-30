Казанский Энергобанк предлагает оформить новые дебетовые карты.

Так, банк приступил к выпуску дебетовой карты «Мир Классическая». Плата за первый год обслуживания составит 600 рублей, а со второго года — 400 рублей. Карта по тарифному плану «Социальный», выпускаемая в категории «Мир», предоставляется бесплатно с начислением 6% годовых на остаток средств на карточном счете. Карта оформляется при наличии у клиента пенсионного удостоверения для перечисления социальных выплат и пособий.

Операции по выдаче наличных в банкоматах и ПВН банка по картам осуществляются бесплатно. Снять денежные средства в устройствах сторонних кредитных организаций можно с комиссией в 2%, но не менее 150 рублей.

Также банк начинает выпускать дебетовую карту «Твоя энергия» в категории Visa Classic / Mastercard Standard. Выпуск карты стоит 350 рублей, ежемесячное обслуживание — 70 рублей. При операциях на сумму от 10 тыс. рублей плата за отчетный месяц взиматься не будет.

«Так как карта предназначена для безналичных платежей и платежей в Интернете, комиссия за снятие наличных крупная. Так, стоимость снятия денежных средств в устройствах банка составит 5%, минимум 500 рублей, в банкоматах и ПВН иных банков — 10%, но не менее 1 тысячи рублей», — комментирует эксперт по банковским картам Банки.ру Полина Прасковина.

Услуга СМС-информирования по вышеуказанным картам стоит 40 рублей в месяц.



Кроме этого, банк изменил условия начисления cash back по остальным действующим дебетовым картам. Теперь по картам предусмотрен возврат части средств, потраченных в категориях «АЗС и СТО» и «аптеки»: при сумме покупок от 5 тыс. до 30 тыс. рублей в месяц cash back составит 1%, от 30 тыс. до 50 тыс. в месяц — 3%, от 50 тыс. рублей — 5%. Минимальная сумма возврата — 50 рублей в месяц, максимальная — 5 тыс. рублей в месяц.