Зависимость курса российского рубля от колебаний нефтяных цен снижается во многом благодаря действиям Минфина, который направляет в резервы дополнительные нефтегазовые доходы бюджета, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов. И хотя в России сохраняется политика плавающего курса национальной валюты, задачей федеральных властей является обеспечение его прогнозируемости и стабильности, считает он.

«Курс у нас плавающий, поэтому наша задача, федерального центра, заключается в том, чтобы делать его прогнозируемым и относительно стабильным. Есть колебания, но они несущественны. Все меньше и меньше наблюдается зависимость курса от цен на нефть. И во многом это действия Министерства финансов в части изъятия избыточных нефтегазовых доходов, которые поступают. Не трата этих доходов, а формирование резервов. Это, с одной стороны, резервы для бюджета, а с другой стороны, снижает волатильность курса», — сказал Силуанов.

По его словам, Минфин заложил в расчеты параметров бюджета на 2018—2020 год курс рубля, который учтен в прогнозе Минэкономразвития. В соответствии с базовым прогнозом Минэкономразвития среднегодовой курс доллара по итогам 2017 года ожидается на уровне 64,4 рубля за доллар, в 2018 году — 69,8 рубля за доллар, в 2019 и 2020 годы — 71,2 и 72,7 рубля за доллар.

«Мы сейчас ориентируемся на те прогнозы, на которых мы строим бюджетные наши корректировки. Там есть расчетные параметры курса. Это закладывается моделью развития экономики, моделью движения капитала как в страну, так и из страны. И во многом определяется ценами на наши экспортные товары. Курс определяется многими факторами, но в расчеты мы закладываем те параметры курса, которые учтены», — сказал Силуанов.