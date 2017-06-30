Пенсионный фонд России заложил в свой бюджет индексацию страховых пенсий на 3,8% в 2018 году и по 4% на 2019—2020 годы. Об этом сообщил в пятницу на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений первый заместитель председателя правления ПФР Александр Куртин.

«При определении расходов бюджета предусмотрены следующие параметры индексации пенсии и других действующих выплат с учетом действующего законодательства. Страховые пенсии и индексированные выплаты к ним неработающим пенсионерам индексируются с 1 февраля на индекс роста цен за прошедший год. В 2018 году предусматривается 3,8%, а в 2019 и 2020 годах — по 4%», — сказал он, представляя проект бюджета ПФР на ближайшие три года.

Замглавы ПФР рассказал также об индексации социальных пенсий с 1 апреля. «Социальные пенсии индексируются с 1 апреля ежегодно по индексу роста ПНП за предыдущий год на 1,2% в 2018 году, в 2019 году — на 3,9% и в 2020 году — на 3,6%», — сообщил он.

По словам Куртина, средняя страховая пенсия по старости увеличится к 2020 году до 14,9 тыс. рублей с 13,2 тыс. рублей в 2016 году.

Также Куртин сообщил, что ПФР заложил в свой бюджет выплату материнского (семейного) капитала в 2018—2019 годах на уровне 2015 года, а с 2020 года предусмотрена индексация на уровень инфляции.

«Расходы на предоставление материнского капитала определены исходя из темпа родившихся вторых и последующих детей, и размер МСК в 2018—2019 годах в соответствии с действующим законодательством сохранен на уровне 2015 года. Но начиная с 2020 года предусматривается индексация МСК на темпы роста инфляции. Вчера об этом говорили в правительстве», — напомнил он.



Материнский капитал — это мера государственной поддержки российских семей, в которых в период с 2007 по 2018 год включительно родился/родится (был/будет усыновлен) второй ребенок (либо третий ребенок или последующие дети, если при рождении (усыновлении) второго ребенка право на получение этих средств не оформлялось). Срок обращения в ПФР с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский капитал неограничен.

