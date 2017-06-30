ЦБ установил официальные курсы валют с 1 июля. Курс доллара повысился на 30,07 копейки, составив 59,3862 рубля (59,0855 рубля на 30 июня). Курс евро увеличился на 30,79 копейки до 67,8072 рубля (67,4993 рубля на 30 июня).

На фоне роста нефтяных котировок национальная валюта чувствует себя достаточно уверенно, несмотря на снижение продаж экспортной выручки и слабый спрос на российские ОФЗ, отмечает руководитель дирекции финансовых рынков УБРиРа Владимир Зотов.

«Нефть продолжает дорожать, отыгрывая сокращение запасов в США; кроме того, инвесторы рассчитывают на спад активности американских сланцевых компаний. Впрочем, долгосрочные перспективы рынка остаются неопределенными в условиях глобального переизбытка сырья», — комментирует эксперт.

В частности, поясняет он, страны, не вошедшие в глобальный пакт ОПЕК, продолжают наращивать производство: так, нефтедобыча Ливии, по информации Bloomberg, превысила 900 тыс. баррелей в сутки, а в ближайшие дни приблизится к 1 млн баррелей.

Кроме того, продолжает Зотов, неблагоприятное воздействие на рубль может оказать напряженность в отношениях Москвы и Вашингтона. Как стало известно, сенат США решил технические вопросы, которые задерживали одобрение нового пакета антироссийских санкций. Между тем сопротивление со стороны палаты представителей может привести к новым задержкам принятия документа.

Помимо нефтяных цен определенную поддержку российской валюте оказывает чуть более высокий спрос на рублевую ликвидность, сохраняющийся после уплаты налогов и на фоне окончания квартала, добавляет аналитик Нордеа Банка Денис Давыдов. По его прогнозу, краткосрочно ориентиром для пары USD/RUB продолжит выступать диапазон 58,6—59,6.

На предстоящей неделе Минфин объявит объем покупок валюты на июль, напоминает аналитик. «С учетом динамики нефтяных цен с большей вероятностью он окажется меньше июньского, что наводит на размышления о том, что нефтяная переменная еще несколько повысит свой вклад в курсообразование рубля», — полагает эксперт.

Что касается перспектив рубля, то он, вероятнее всего, возобновит плавное снижение против евро и доллара, полагает руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский.