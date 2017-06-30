Денежная база РФ в узком определении на 23 июня составила 9 трлн 136,1 млрд рублей, свидетельствуют данные на сайте Банка России.

На 16 июня 2017 года показатель равнялся 9 трлн 188,4 млрд рублей. Таким образом, за неделю он уменьшился на 52,3 млрд.



Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемых в ЦБ. Еженедельные значения указываются на конец отчетной даты.