Ранее Путин заявлял, что если Запад отменит антироссийские санкции, то и Москва снимет ограничительные меры

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении ответных мер на антироссийские санкции до 31 декабря 2018 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

29 июня продление контрсанкций до конца 2018 года анонсировал премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Правительство внесет предложение президенту о том, чтобы продлить действие ответных мер еще на один год — до 31 декабря 2018 года», — сказал он на заседании правительства.

Ранее Совет ЕС продлил экономические санкции в отношении России до 31 января 2018 года.

ЕС продлил экономические санкции против России до конца января 2018-го Совет ЕС продлил экономические санкции в отношении России до 31 января 2018 года. Об этом сообщается в заявлении Евросовета, передает собкор Банки.ру в Брюсселе. Совет формализовал решение лидеров государств Евросоюза, принятое на саммите в Брюсселе.

«К сожалению, наши европейские партнеры продолжают эту неконструктивную линию в отношении нашего государства. В очередной раз политика берет верх над экономикой и по большому счету над здравым смыслом, — заявил Медведев. — В этой ситуации мы, естественно, будем реагировать адекватно».

В ходе прямой линии с россиянами 15 июня Путин сообщил, что если Запад отменит антироссийские санкции, то и Москва снимет ограничительные меры. «Что касается бесконечного продления (санкций)... Если наши партнеры будут снимать, то и мы это сделаем», — сказал президент.



Санкции Запада в отношении России действуют с марта 2014 года в связи с ситуацией на Украине. Контрсанкции, предполагающие запрет на ввоз в Россию «отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», введены в августе 2014-го.

