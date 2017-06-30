Оценка «дыры» в балансе Торгового Городского Банка увеличена, свидетельствуют данные Банка России, опубликованные в пятницу (информация временной администрации за 27 июня 2017 года).

С учетом результатов обследования финансового состояния банка его активы оцениваются сейчас в сумму около 584 млн рублей, обязательства — более чем в 7,928 млрд. Таким образом, отрицательная разница достигает почти 7,345 млрд рублей.

До этого «дыра» в балансе Торгового Городского Банка оценивалась в 6,1 млрд рублей.

Лицензия у ТГБ была отозвана 13 марта 2017 года. Центробанк пояснял, что финучреждение проводило высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы, допускало случаи несвоевременного исполнения обязательств перед кредиторами, не соблюдало «антиотмывочные» требования в части представления в уполномоченный орган информации об операциях, подлежащих обязательному контролю.

В мае Банк России сообщил, что временная администрация ТГБ в ходе проведения ревизии установила отсутствие денежной наличности на общую сумму 1,7 млрд рублей, 6,7 млн долларов и 1 млн евро.

Ранее стало известно о забалансовых вкладах банка на сумму более 600 млн рублей.



Арбитражный суд Москвы на заседании 19 июня признал Торговый Городской Банк банкротом.