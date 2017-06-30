Пока Нацбанк Украины думает над разрешением на продажу украинского Сбербанка консорциуму инвесторов в лице Саида Гуцериева и Norvic Banka, на этот актив нашелся еще один претендент — белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня. Об этом, как пишет РБК, рассказал источник, близкий к бизнесмену; информацию о своей заинтересованности в приобретении актива Прокопеня подтвердил агентству через внешнюю пресс-службу, отказавшись от прочих комментариев.

По сведениям РБК, покупка, если ее одобрят регуляторы, будет проходить через подконтрольную Прокопене компанию VP Capital. Она, как рассказывает источник РБК, близкий к Прокопене, планирует купить украинский Сбербанк не напрямую, а через белорусский Паритетбанк. «Сейчас это госбанк, но VP Capital находится на стадии завершения сделки по приобретению 99,83% в нем», — указывает собеседник РБК. По его словам, именно Паритетбанк подал заявку в Нацбанк Украины на согласование приобретения украинской «дочки» Сбербанка, это произошло 30 июня. Нацбанк Белоруссии одобрил покупку Паритетбанка, сообщил источник, близкий к Паритетбанку.

В пресс-службе Сбербанка не стали ни опровергать, ни подтверждать факт заинтересованности структур Виктора Прокопени в украинской «дочке» банка. «Сбербанк имеет юридические обязательства перед партнерами, которые запрещают любые комментарии до совершения сделки», — заявили в пресс-службе. РБК ожидает ответов на запросы от Нацбанка Украины, Нацбанка Белоруссии и Паритетбанка.

Как пояснил источник, близкий к белорусскому бизнесмену, инвестиционная компания сама заинтересовалась украинским активом Сбербанка и вышла на него.

Продажей украинского банка Сбербанк занялся с марта этого года, когда в отношении украинских «дочек» российских госбанков президент Украины Петр Порошенко ввел санкции.

Ранее единственным претендентом на покупку украинского Сбербанка был консорциум инвесторов в составе латвийского Norvik Banka (принадлежит бизнесмену Григорию Гусельникову, который возглавлял Бинбанк в 2008—2010 годах), а также белорусской частной компании, принадлежащей подданному Великобритании Саиду Гуцериеву, сыну миллиардера Михаила Гуцериева. 27 марта потенциальные покупатели подписали со Сбербанком договор о приобретении 100% акций украинского банка.

Сбербанк объявил о продаже украинской «дочки» Сбербанк заключил договор о продаже дочернего украинского банка (ПАО «Сбербанк») консорциуму с участием латвийского Norvik Banka и частной компании из Белоруссии.

Для проведения сделки Сбербанку необходимо было согласовать ее в четырех органах: Нацбанке Украины, Антимонопольной службе Украины, Государственной комиссии по ценным бумагам Украины, а также в Нацбанке Латвии, говорили источники РБК.

Информации о том, что данные службы одобрили или не одобрили сделку, пока нет. В конце мая газета «Коммерсант» со ссылкой на собеседников, знакомых с ситуацией, писала о том, что украинского регулятора смущают явные российские корни приобретателей, хотя формально сделка и структурируется через белорусскую компанию и латвийский банк.

Согласно отчетности по МСФО украинского Сбербанка, по итогам 2016 года его активы составили 48 млрд гривен, что эквивалентно 106 млрд рублей, если брать курс гривны начала года. По словам директора направления «Финансовые институты» S&P Global Ratings Натальи Яловской, все активы Сбербанка, связанные с Украиной, составляли всего около 0,1% от консолидированных активов Сбербанка на 31 декабря 2016 года.

Виктор Прокопеня — белорусский бизнесмен и партнер Михаила Гуцериева. По данным РБК, в конце декабря 2016 года фонд Larnabel Enterprises Михаила Гуцериева и компания VP Capital Виктора Прокопени намеревались инвестировать более 100 млн долларов в проекты, связанные с созданием и продвижением IT-продуктов на базе искусственного интеллекта.



Белорусский Паритетбанк сейчас на 99,83% принадлежит государству.