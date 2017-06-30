Прио-Внешторгбанк обновил условия предоставления «Образовательного» кредита. Теперь ставка по программе устанавливается в зависимости от обеспечения: под поручительство —15,5 —16,5% годовых, под залог имущества — 14—14,5% годовых. Ранее ставка варьировалась от 15% до 18% годовых в зависимости от срока кредита.
Ставки действуют для клиентов, подтверждающих доход справкой по форме 2-НДФЛ. Для заемщиков, подтверждающих доход справкой по форме банка, и для индивидуальных предпринимателей, применяющих ЕНВД и патентную систему налогообложения, ставка будет выше на 1 п. п.
Денежные средства предоставляются на оплату обучения по программам среднего профессионального, высшего и дополнительного профессионального образования: магистратура, аспирантура, МВА, вне зависимости от формы обучения (очная, вечерняя, заочная, модульная).
«Под поручительство заемщики могут получить до 300 тысяч рублей, под залог недвижимости или автомобиля — до 1 миллиона рублей, но не более 70% от стоимости объекта залога. Прежде получение займа на сумму до 300 тысяч рублей было возможно без обеспечения, сейчас такая возможность упразднена. Также банк увеличил минимальный возраст заемщика с 16 лет до 21 года», — отмечает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.
Срок заимствования ограничен пятью годами. Личное страхование не требуется.
Условия действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.).
ПАО «Прио-Внешторгбанк» — средний по размеру активов региональный банк (г. Рязань и область) с универсальной моделью бизнеса. Ключевые направления деятельности — кредитование и расчетно-кассовое обслуживание корпоративных клиентов, привлечение средств частных лиц во вклады. Средства населения формируют основу пассивов банка. Среди банков Рязанской области является крупнейшим по размеру активов.
На текущий момент основными акционерами являются бывший президент ассоциации «Рязанский банкирский дом», член совета директоров, один из основателей банка Владимир Мазаев (29,98%), член совета директоров Николай Ларионов (25,06%), председатель совета директоров Виктор Ганишин (16,72%) и его сын, председатель правления, член совета директоров банка Роман Ганишин (13,26%), Лев Шипицын (8,57%), Надежда Кукушкина (5,09%), акционеры-миноритарии (1,32%).
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 14,74 млрд рублей (179-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,25 млрд, кредитный портфель — 7,98 млрд, обязательства перед населением — 8,57 млрд.