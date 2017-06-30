Прио-Внешторгбанк обновил условия предоставления «Образовательного» кредита. Теперь ставка по программе устанавливается в зависимости от обеспечения: под поручительство —15,5 —16,5% годовых, под залог имущества — 14—14,5% годовых. Ранее ставка варьировалась от 15% до 18% годовых в зависимости от срока кредита.

Ставки действуют для клиентов, подтверждающих доход справкой по форме 2-НДФЛ. Для заемщиков, подтверждающих доход справкой по форме банка, и для индивидуальных предпринимателей, применяющих ЕНВД и патентную систему налогообложения, ставка будет выше на 1 п. п.

Денежные средства предоставляются на оплату обучения по программам среднего профессионального, высшего и дополнительного профессионального образования: магистратура, аспирантура, МВА, вне зависимости от формы обучения (очная, вечерняя, заочная, модульная).

«Под поручительство заемщики могут получить до 300 тысяч рублей, под залог недвижимости или автомобиля — до 1 миллиона рублей, но не более 70% от стоимости объекта залога. Прежде получение займа на сумму до 300 тысяч рублей было возможно без обеспечения, сейчас такая возможность упразднена. Также банк увеличил минимальный возраст заемщика с 16 лет до 21 года», — отмечает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

Срок заимствования ограничен пятью годами. Личное страхование не требуется.

Условия действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.).