Принадлежащий Уоррену Баффетту холдинг Berkshire Hathaway использует свое право на покупку 700 млн обыкновенных акций Bank of America, что позволит второму среди самых богатых людей мира (Forbes оценивает состояние Баффетта в 75,6 млрд долларов) стать крупнейшим акционером второго по величине активов банка США (2,187 трлн долларов на 31 декабря 2016 года), сообщает Reuters.

Профинансировать сделку Berkshire Hathaway планирует за счет конвертации принадлежащего компании пакета привилегированных акций Bank of America общей стоимостью 5 млрд долларов.

Привилегированные акции второго из банков США Баффетт приобрел в августе 2011 года. В рамках той сделки миллиардер также получил право приобрести 700 млн акций Bank of America по 7,14 доллара за штуку, что примерно втрое дешевле их нынешней цены (24,32 доллара к закрытию торгов 29 июня).

Решение о покупке акций в Berkshire Hathaway приняли после того, как Bank of America 28 июня увеличил размер своих квартальных дивидендов на 60%, до 0,12 доллара на акцию.

Покупка 700 млн акций сделает Berkshire Hathaway крупнейшим акционером Bank of America (в настоящее время лидером считается инвестхолдинг Blackrock, которому принадлежит около 668 млн, или 6,71%, акций Bank of America) и увеличит его доходы от выплачиваемых банком дивидендов. На принадлежащие Berkshire Hathaway «префы» ежегодно выплачивалось 300 млн долларов, по вновь полученному пакету обыкновенных акций дивиденды составят около 336 млн долларов в год.