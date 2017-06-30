Банк «Аверс» снизил ставки по ипотеке в рамках акции «Ставка на лето»: при подаче заявки на оформление ипотечного кредита в период с 28 июня по 30 сентября 2017 года минимальная ставка по программам «Квадраты счастья» и «Перезагрузка 2.0» составит 10,25% годовых. Прежняя ставка — 11,5% годовых.

Кредит «Квадраты счастья» предоставляется на приобретение готового или строящегося жилья, «Перезагрузка 2.0» — на рефинансирование ипотеки, выданной сторонним банком. Срок кредита — от 1 до 20 лет, сумма — от 300 тыс. до 15 млн рублей, но не более 80% стоимости закладываемой недвижимости.

«При оформлении кредита по программе «Квадраты счастья» и подтверждении дохода справкой по форме банка минимальный первоначальный взнос должен составлять не менее 50% стоимости приобретаемого жилья. При отказе от личного страхования процентная ставка по всем ипотечным продуктам увеличивается на 3 процентных пункта», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Дина Орлова.

Аверс ООО «Банк «Аверс» — крупный по размеру активов региональный банк (Республика Татарстан). Входит в состав финансово-промышленной группы «ТАИФ», является расчетным центром для ряда промышленных, нефтехимических и других предприятий группы. Основные направления деятельности — обслуживание и кредитование преимущественно компаний, связанных с группой «ТАИФ», и их сотрудников, привлечение средств граждан во вклады, операции с ценными бумагами.
Контролирующими бенефициарами банка на настоящий момент являются сын экс-президента Татарстана Минтимера Шаймиева Радик Шаймиев (с учетом доли его брата Айрата Шаймиева контролирует 27,13% акций, входит в совет директоров ОАО «ТАИФ» и является генеральным директором ООО «Нира-Экспорт»), генеральный директор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов (с учетом доли его сына Тимура контролирует 29,99%), председатель совета директоров и гендиректор ОАО «ТАИФ» по производственно-коммерческой деятельности Рустем Сультеев (с учетом доли его супруги Лидии контролирует 27,36%). Акционерами банка также выступают гражданин США и вице-президент компании «Status Trading Unc.» Александр Фридман (4,87%), председатель совета директоров банка и замгендиректора ОАО «ТАИФ» по экономике и финансам Гузелия Сафина (4,58%), заместитель гендиректора ОАО «ТАИФ» по нефтехимии и нефтепереработке Владимир Пресняков (4,52%), член совета директоров банка и главный бухгалтер ОАО «ТАИФ» Ольга Игнатовская (1,25%). На долю акционеров-миноритариев приходится 0,3% акций кредитной организации.


По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 133,09 млрд рублей (54-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 21,24 млрд, кредитный портфель — 50,08 млрд, обязательства перед населением — 26,27 млрд.