Банк «Аверс» снизил ставки по ипотеке в рамках акции «Ставка на лето»: при подаче заявки на оформление ипотечного кредита в период с 28 июня по 30 сентября 2017 года минимальная ставка по программам «Квадраты счастья» и «Перезагрузка 2.0» составит 10,25% годовых. Прежняя ставка — 11,5% годовых.

Кредит «Квадраты счастья» предоставляется на приобретение готового или строящегося жилья, «Перезагрузка 2.0» — на рефинансирование ипотеки, выданной сторонним банком. Срок кредита — от 1 до 20 лет, сумма — от 300 тыс. до 15 млн рублей, но не более 80% стоимости закладываемой недвижимости.

«При оформлении кредита по программе «Квадраты счастья» и подтверждении дохода справкой по форме банка минимальный первоначальный взнос должен составлять не менее 50% стоимости приобретаемого жилья. При отказе от личного страхования процентная ставка по всем ипотечным продуктам увеличивается на 3 процентных пункта», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Дина Орлова.