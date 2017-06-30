Нацбанк Украины не получал документы от третьего претендента на покупку украинской «дочки» Сбербанка, сообщили RNS в пресс-службе регулятора. Ранее РБК сообщило со ссылкой на собственные источники, что новым участником сделки стал белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня.

«НБУ не получал документы для согласования приобретения существенного участия в других банках с российским капиталом, кроме ПАО «Проминвестбанк» и ОАО «Сбербанк», — сказал представитель регулятора.

Как пояснили в НБУ, 10 апреля были получены документы от гражданина Великобритании и Российской Федерации Саида Гуцериева, который претендует на 77,5% украинской «дочки» Сбербанка, 14 апреля НБУ получил документы от гражданина Великобритании и Российской Федерации Григория Гусельникова, претендующего на 22,5% в капитале банка. Также в апреле были получены документы на покупку долей в дочернем банке ВЭБа — Проминвестбанке — от двух граждан Украины.

«Пока все без изменений», — сказал представитель НБУ.

«Сейчас полученные документы для согласования приобретения существенного участия в ПАО «Проминвестбанк» и ОАО «Сбербанк» зарегистрированы и находятся на рассмотрении. По результатам рассмотрения общественность будет проинформирована дополнительно», — подвели итог в пресс-службе НБУ.

27 марта Сбербанк сообщил о заключении юридически обязывающего соглашения о продаже своего дочернего банка на Украине. Сообщалось, что в него войдут латвийский Norvik Banka Григория Гусельникова и частная компания из Белоруссии. Одним из крупных акционеров консорциума является Саид Гуцериев, сын совладельца группы БИН и «Русснефти» Михаила Гуцериева.

Как сообщили RNS в пресс-службе украинского регулятора, 10 апреля НБУ получил документы на согласование сделки по приобретению 77,5% Сбербанк Украина от Гуцериева, а 14 апреля — на покупку 22,5% капитала от банка от Гусельникова. Norvik Banka был исключен из сделки.