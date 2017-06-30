Нацбанк Украины не получал документы от третьего претендента на покупку украинской «дочки» Сбербанка, сообщили RNS в пресс-службе регулятора. Ранее РБК сообщило со ссылкой на собственные источники, что новым участником сделки стал белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня.

«НБУ не получал документы для согласования приобретения существенного участия в других банках с российским капиталом, кроме ПАО «Проминвестбанк» и ОАО «Сбербанк», — сказал представитель регулятора.

Как пояснили в НБУ, 10 апреля были получены документы от гражданина Великобритании и Российской Федерации Саида Гуцериева, который претендует на 77,5% украинской «дочки» Сбербанка, 14 апреля НБУ получил документы от гражданина Великобритании и Российской Федерации Григория Гусельникова, претендующего на 22,5% в капитале банка. Также в апреле были получены документы на покупку долей в дочернем банке ВЭБа — Проминвестбанке — от двух граждан Украины.

«Пока все без изменений», — сказал представитель НБУ.

«Сейчас полученные документы для согласования приобретения существенного участия в ПАО «Проминвестбанк» и ОАО «Сбербанк» зарегистрированы и находятся на рассмотрении. По результатам рассмотрения общественность будет проинформирована дополнительно», — подвели итог в пресс-службе НБУ.

27 марта Сбербанк сообщил о заключении юридически обязывающего соглашения о продаже своего дочернего банка на Украине. Сообщалось, что в него войдут латвийский Norvik Banka Григория Гусельникова и частная компания из Белоруссии. Одним из крупных акционеров консорциума является Саид Гуцериев, сын совладельца группы БИН и «Русснефти» Михаила Гуцериева.

Как сообщили RNS в пресс-службе украинского регулятора, 10 апреля НБУ получил документы на согласование сделки по приобретению 77,5% Сбербанк Украина от Гуцериева, а 14 апреля — на покупку 22,5% капитала от банка от Гусельникова. Norvik Banka был исключен из сделки.

На украинскую «дочку» Сбербанка появился еще один претендент

Пока Нацбанк Украины думает над разрешением на продажу украинского Сбербанка консорциуму инвесторов в лице Саида Гуцериева и Norvic Banka, на этот актив нашелся еще один претендент — белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня. Об этом, как пишет РБК, рассказал источник, близкий к бизнесмену; информацию о своей заинтересованности в приобретении актива сам Прокопеня подтвердил агентству через внешнюю пресс-службу, отказавшись от прочих комментариев.