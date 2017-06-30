Предложение Минфина по объединению суверенных фондов РФ согласовано правительством. Об этом ТАСС сообщил источник в экономическом блоке правительства.

«Идея объединения Резервного фонда и ФНБ согласована правительством. Минфин в ближайшее время представит предложения по схеме объединения двух фондов», — сообщил собеседник агентства.

Средства объединенных суверенных фондов будут направляться на финансирование расходов бюджета в случае падения цен на нефть ниже 40 долларов за баррель. «Есть смысл ликвидные средства ФНБ, не инвестированные в инфраструктурные проекты, объединить со средствами Резервного фонда, с тем чтобы у правительства был фонд, предназначенный для финансирования бюджетных расходов в случае возможного существенного падения цен на нефть ниже установленных бюджетным правилом 40 долларов за баррель», — пояснил ТАСС источник.

Он также отметил, что, очевидно, конъюнктура изменилась, Резервный фонд к концу года будет исчерпан, а повышения стоимости углеводородов, благодаря которому он мог бы быть восполнен, правительство не ожидает.

Комментарий Минфина получить не удалось.