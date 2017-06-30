Банк «Интеза» запустил акцию по дебетовым и кредитным картам, по условиям которой в период с 1 июня по 30 сентября 2017 года при совершении безналичных операций будет начислять кешбэк в следующих категориях:
По кредитным картам
- 1% от суммы в категории «Рестораны, кафе, бары и места быстрого питания»;
- 2% от суммы в категории «Развлечения»;
- 3% от суммы в категориях «Duty Free» и «Домашние животные»;
- 5% от суммы в категории «Такси и лимузины».
По дебетовым картам:
- 1% от суммы в категории «Здоровье и красота»;
- 2% от суммы в категории «Развлечения»;
- 3% от суммы в категориях «Duty Free» и «Общественный транспорт»;
- 5% от суммы в категории «Культура».
Далее в период с 1 октября по 31 декабря 2017 года начисление кешбэка будет производиться по следующим категориям.
Кредитные карты:
- 1% от суммы в категории «Автозаправочные станции»;
- 2% от суммы в категориях «Автомобильные услуги» и «Развлечения»;
- 3% от суммы в категории «Duty Free»;
- 5% от суммы в категории «Общественный транспорт».
Дебетовые карты:
- 1% от суммы в категориях «Рестораны, кафе, бары и места быстрого питания» и «Автозаправочные станции»;
- 3% от суммы в категориях «Домашние животные» и «Цветы»;
- 5% от суммы в категории «Лимузины и такси».
Максимальная сумма вознаграждения — 3 тыс. рублей / 50 долларов / 50 евро за календарный месяц.
В акции участвуют кредитные карты «Visa Classic» / «Visa Gold» и дебетовые карты «Intesa Super» / «Intesa Tax Free Card» / «Inspire».
«Стоит обратить внимание, что при наличии подключенной программы лояльности «Intesa — S7 Priority» у одной из вышеперечисленных карточных продуктов, воспользоваться кешбэком будет нельзя», — комментирует эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Екатерина Булычева.
АО «Банк Интеза» — дочерний банк итальянской финансовой группы Intesa Sanpaolo. Основные направления деятельности — кредитование и обслуживание счетов юридических лиц — от крупных корпоративных клиентов до представителей среднего и малого бизнеса. Банк также обслуживает и частных лиц, в том числе привлекает средства населения во вклады, активно проводит валютные операции. Ресурсная база банка диверсифицировано сформирована вкладами физлиц, привлечением от материнской группы, средствами корпоративных клиентов и собственным капиталом. На текущий момент 100% акций банка контролирует группа Intesa Sanpaolo.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 58,68 млрд рублей (86-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 12,82 млрд, кредитный портфель — 35,07 млрд, обязательства перед населением — 15,23 млрд.