Банк «Интеза» запустил акцию по дебетовым и кредитным картам, по условиям которой в период с 1 июня по 30 сентября 2017 года при совершении безналичных операций будет начислять кешбэк в следующих категориях:

По кредитным картам

- 1% от суммы в категории «Рестораны, кафе, бары и места быстрого питания»;

- 2% от суммы в категории «Развлечения»;

- 3% от суммы в категориях «Duty Free» и «Домашние животные»;

- 5% от суммы в категории «Такси и лимузины».

По дебетовым картам:

- 1% от суммы в категории «Здоровье и красота»;

- 2% от суммы в категории «Развлечения»;

- 3% от суммы в категориях «Duty Free» и «Общественный транспорт»;

- 5% от суммы в категории «Культура».

Далее в период с 1 октября по 31 декабря 2017 года начисление кешбэка будет производиться по следующим категориям.

Кредитные карты:

- 1% от суммы в категории «Автозаправочные станции»;

- 2% от суммы в категориях «Автомобильные услуги» и «Развлечения»;

- 3% от суммы в категории «Duty Free»;

- 5% от суммы в категории «Общественный транспорт».

Дебетовые карты:

- 1% от суммы в категориях «Рестораны, кафе, бары и места быстрого питания» и «Автозаправочные станции»;

- 3% от суммы в категориях «Домашние животные» и «Цветы»;

- 5% от суммы в категории «Лимузины и такси».

Максимальная сумма вознаграждения — 3 тыс. рублей / 50 долларов / 50 евро за календарный месяц.

В акции участвуют кредитные карты «Visa Classic» / «Visa Gold» и дебетовые карты «Intesa Super» / «Intesa Tax Free Card» / «Inspire».

«Стоит обратить внимание, что при наличии подключенной программы лояльности «Intesa — S7 Priority» у одной из вышеперечисленных карточных продуктов, воспользоваться кешбэком будет нельзя», — комментирует эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Екатерина Булычева.