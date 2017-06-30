Британский банк Lloyds задерживает выплату компенсаций жертвам мошенничества в HBOS, сообщает BBC. Банк должен был предложить компенсации до конца июня, однако из претендующих на них 64 человек только десять получили соответствующее предложение и лишь один — деньги, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

Обвинительный приговор по делу о мошенничестве в HBOS был вынесен в феврале. После завершение процесса Lloyds, владеющий банковской и страховой группой, заявил, что предложит компенсации всем жертвам к концу июня. На выплаты пострадавшим банк выделил 100 млн фунтов стерлингов. Жертвы мошенничества обвиняют банк в затягивании процесса выплаты и занижении суммы компенсаций.

HBOS, когда-то крупнейший ипотечный кредитор Великобритании под брендами Halifax и Bank of Scotland, был спасен в 2008 году конкурирующей Lloyds Banking Group. Впоследствии Lloyds самому потребовалась 20-миллиардная финансовая помощь после того, как он купил HBOS.

Банкиры HBOS направляли владельцев бизнеса за дорогостоящими консультациями в компанию Quayside Corporate Services, сделав это условием получения займов. У некоторых из них консалтинговая компания отбирала бизнес. Компания подкупала банкиров дизайнерскими часами и другими дорогими подарками.