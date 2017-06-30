Объем внешнего долга России с начала 2017 года увеличился на 2,3% до 525,7 млрд долларов, сообщили в пресс-службе Центробанка.



«Объем внешнего долга Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2017 года составил 525,7 миллиарда долларов США, увеличившись с начала года на 11,6 миллиарда долларов США, или на 2,3%. Рост внешних обязательств был связан в значительной степени с укреплением российского рубля, а также с приобретением иностранными инвесторами суверенных ценных бумаг на вторичном рынке на сумму 5 миллиардов долларов США», — говорится в релизе.



По данным ЦБ, чистая международная инвестиционная позиция РФ по итогам I квартала 2017 года выросла на 22,2 млрд долларов и по состоянию на 1 апреля составила 244,3 млрд долларов. «Динамика накопленных объемов иностранных активов и обязательств сложилась под определяющим влиянием положительной переоценки. Существенную роль в наращивании внешних требований сыграло также увеличение резервных активов в результате операций с нерезидентами на 11,3 миллиарда долларов США», — заявили в Банке России.

Сальдо счета текущих операций в I квартале 2017-го оказалось на уровне 23,3 млрд долларов по сравнению с 12,9 млрд долларов в январе — марте 2016-го. Операции банков по размещению иностранных активов при некотором снижении внешних обязательств привели к росту чистого вывоза капитала частным сектором до 17,5 млрд долларов США (8,7 млрд долларов США за аналогичный период 2016-го), добавили в ЦБ.