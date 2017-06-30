Транскапиталбанк снизил ставки по залоговой программе «Ипотека без напряга» на 0,75 процентного пункта и ввел новый кредит.

Обновленная ставка по «Ипотеке без напряга» на покупку различной недвижимости на первичном и вторичном рынках составляет 11—12,5% годовых, а при уплате комиссии за снижение ставки в размере 1,5—4,5% от суммы кредита ставка уменьшится до 9,5—12% годовых. Для клиентов банка предусмотрены скидки от ставки в диапазоне от 0,1 п. п. до 0,35 п. п. Кредит предоставляется на срок от одного года до 25 лет. Минимальный первоначальный взнос варьируется в зависимости от типа приобретаемой недвижимости и не может быть меньше 5%. Также по данной программе отменено повышение ставки на период до регистрации ипотеки при приобретении строящегося жилья.

Специальные программы «10—10—10» и «8—8—8» заменены новым предложением «0—7—7». Особенностью продукта является установление сниженной ставки в размере 7% годовых на первые семь лет срока договора. На оставшийся период ставка устанавливается в диапазоне 11—12,5% годовых в зависимости от суммы кредита и первоначального взноса. Минимальный первый взнос — 0%, срок — от трех до 25 лет, сумма — от 1 млн до 20 млн рублей. Кредитные средства можно использовать на приобретение жилья в ЖК «Успенский квартал» (пос. Горки-8 Одинцовского района Московской области) и по адресу: Московская область, г. Королев, мкр. Текстильщик, ул. Тарасовская, д. 2.

«При отказе от личного страхования ставка по любому ипотечному кредиту банка увеличится на 2,5 процентного пункта. Предусмотрены надбавки к ставке для заемщиков, подтверждающих доход справкой по форме банка или не подтверждающих вовсе, для индивидуальных предпринимателей и других», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Дина Орлова.

Транскапиталбанк ПАО «Транскапиталбанк» (ТКБ) — крупный по размеру активов столичный банк, подконтрольный менеджменту. Ключевые направления деятельности — обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение вкладов и кредитование физических лиц, операции с ценными бумагами. Базовым источником финансирования деятельности выступают средства предприятий и организаций (25,7%), а также вклады физлиц (24,4%) и привлеченные МБК (21,4%).
На текущий момент конечными бенефициарами банка являются председатель правления, член совета директоров Ольга Грядовая и ее близкие родственники — супруг, член совета директоров Леонид Ивановский и сын, член правления Евгений Ивановский, совместно контролирующие пакет в 34,23% акций. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) контролирует 28,29% акций общества, Банк реконструкции КфВ (Bank for Reconstruction KfW) — 9,04% через DEG — Deutsche Investitions und Entwicklungs GmbH, Международная Финансовая Корпорация (IFC) — 7,64%. Долями, не превышающими 5% акций, владеют председатель совета директоров Борис Казаков (3,54%), Денис Кудрявцев (2,05%), гражданин Болгарии Татьяна Мурашко и гражданин Кипра Гианнула Далити (по 1,84%), Георгий Георгиев (1,69%), Наталья Покрышева (1,44%), Евгения Денисова (1,31%), Гаяна Кириенко (1,19%), Татьяна Зуева (1,14%), Сергей Рудов (1,06%), Лариса Голубкина (0,60%), миноритарии (3,08%).


По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 203,87 млрд рублей (41-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 23,92 млрд, кредитный портфель — 114,22 млрд, обязательства перед населением — 54,74 млрд.