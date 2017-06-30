Транскапиталбанк снизил ставки по залоговой программе «Ипотека без напряга» на 0,75 процентного пункта и ввел новый кредит.

Обновленная ставка по «Ипотеке без напряга» на покупку различной недвижимости на первичном и вторичном рынках составляет 11—12,5% годовых, а при уплате комиссии за снижение ставки в размере 1,5—4,5% от суммы кредита ставка уменьшится до 9,5—12% годовых. Для клиентов банка предусмотрены скидки от ставки в диапазоне от 0,1 п. п. до 0,35 п. п. Кредит предоставляется на срок от одного года до 25 лет. Минимальный первоначальный взнос варьируется в зависимости от типа приобретаемой недвижимости и не может быть меньше 5%. Также по данной программе отменено повышение ставки на период до регистрации ипотеки при приобретении строящегося жилья.

Специальные программы «10—10—10» и «8—8—8» заменены новым предложением «0—7—7». Особенностью продукта является установление сниженной ставки в размере 7% годовых на первые семь лет срока договора. На оставшийся период ставка устанавливается в диапазоне 11—12,5% годовых в зависимости от суммы кредита и первоначального взноса. Минимальный первый взнос — 0%, срок — от трех до 25 лет, сумма — от 1 млн до 20 млн рублей. Кредитные средства можно использовать на приобретение жилья в ЖК «Успенский квартал» (пос. Горки-8 Одинцовского района Московской области) и по адресу: Московская область, г. Королев, мкр. Текстильщик, ул. Тарасовская, д. 2.

«При отказе от личного страхования ставка по любому ипотечному кредиту банка увеличится на 2,5 процентного пункта. Предусмотрены надбавки к ставке для заемщиков, подтверждающих доход справкой по форме банка или не подтверждающих вовсе, для индивидуальных предпринимателей и других», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Дина Орлова.