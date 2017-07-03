Каждого из нас заботит будущее своего ребенка: чтобы он был здоров, счастлив и материально обеспечен. Для всех указанных составляющих благополучия ребенку нужны деньги, а это значит, что он должен уметь ими грамотно распоряжаться с самых первых дней. Как же обучить ребенка финансовой грамотности?