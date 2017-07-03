Конференция «Скоринг-2017. Инновации и новые источники данных. Удаленная идентификация» состоится 13 июля в Москве (Holiday Inn Sokolniki).
В ходе пятой ежегодной конференции по скорингу:
- Банки-инноваторы, МФК и IT-компании представят новейшие разработки скоринга (кредитного, коллекторского, скоринга для вторичных продаж, скоринга для МСБ и др.).
- Представители большой четверки мобильных операторов расскажут про свои системы и использование данных в скоринге.
- Рабочая группа по удаленной идентификации представит технологию процесса и объяснит как это повлияет на скоринг.
В числе спикеров:
- директор департамента моделирования рисков Сбербанка Максим Еременко;
- старший вице-президент, директор по развитию технологий среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка Иннокентий Воловик;
- начальник управления моделирования и аналитической экспертизы розничного бизнеса Альфа-Банка Алексей Петров;
- директор по инновациям банка «Открытие» Алексей Благирев;
- директор департамента маркетинга финансовых услуг МТС Андрей Макаров;
- руководитель портфеля аналитических проектов Tele2 Александра Кузнецова;
- директор по финансовым продуктам и сервисам «Билайна» Виктор Шкипин;
- директор по управлению рисками ID Finance Екатерина Казак;
- директор по рискам компании «Домашние деньги» Сергей Голицын;
- начальник отдела применения финансовых технологий Центра финансовых технологий Банка России Иван Зимин;
- руководитель проектов по развитию ЕСИА Минкомсвязи Евгений Беляев.