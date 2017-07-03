Конференция «Скоринг-2017. Инновации и новые источники данных. Удаленная идентификация» состоится 13 июля в Москве (Holiday Inn Sokolniki).

В ходе пятой ежегодной конференции по скорингу:

  • Банки-инноваторы, МФК и IT-компании представят новейшие разработки скоринга (кредитного, коллекторского, скоринга для вторичных продаж, скоринга для МСБ и др.).
  • Представители большой четверки мобильных операторов расскажут про свои системы и использование данных в скоринге.
  • Рабочая группа по удаленной идентификации представит технологию процесса и объяснит как это повлияет на скоринг.

В числе спикеров:

  • директор департамента моделирования рисков Сбербанка Максим Еременко;
  • старший вице-президент, директор по развитию технологий среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка Иннокентий Воловик;
  • начальник управления моделирования и аналитической экспертизы розничного бизнеса Альфа-Банка Алексей Петров;
  • директор по инновациям банка «Открытие» Алексей Благирев;
  • директор департамента маркетинга финансовых услуг МТС Андрей Макаров;
  • руководитель портфеля аналитических проектов Tele2 Александра Кузнецова;
  • директор по финансовым продуктам и сервисам «Билайна» Виктор Шкипин;
  • директор по управлению рисками ID Finance Екатерина Казак;
  • директор по рискам компании «Домашние деньги» Сергей Голицын;
  • начальник отдела применения финансовых технологий Центра финансовых технологий Банка России Иван Зимин;
  • руководитель проектов по развитию ЕСИА Минкомсвязи Евгений Беляев.