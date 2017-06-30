Банк «Югра» уменьшил размер начислений процентов на остаток собственных средств на рублевом картсчете на 0,55 процентного пункта. Теперь размер начислений по дебетовым картам «Социальная Electron / Maestro», «Социальная», «Социальная Gold» и «Дебетовая Gold» и «Дебетовая Platinum» составляет 7,15% годовых (ранее — 7,7%).
Максимальная стоимость обслуживания «социальной» карты составляет 1,5 тыс. рублей. Также можно оформить дебетовую карту с бесплатным годовым обслуживанием (стоимость зависит от выбранной категории карты). Ежегодная стоимость обслуживания «Дебетовой Gold» и «Дебетовой Platinum» составит 1,5 тыс. / 7 тыс. рублей соответственно. Плата за выпуск не взимается.
Комиссия за снятие наличных в устройствах банка не взимается. За снятие в банкоматах сторонних банков составит 1% от суммы, но не менее 100 рублей. Снятие в кассах других кредитных организаций будет несколько выше и будет взиматься в размере 1% от суммы, минимум 150 рублей. Плата за услугу СМС-информирования составляет 15 рублей и 30 рублей в месяц в зависимости от выбранного карточного продукта.
«Стоит обратить внимание, что оформить одну из «социальных» карт можно при предъявлении пенсионного удостоверения (по возрасту и инвалидности), участнику ВОВ, ветерану боевых действий, ветерану военной службы, удостоверения «Ветеран труда» или удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также других документов, подтверждающих отнесение физического лица к льготной категории», — комментирует эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Екатерина Булычева.
ПАО «Банк «Югра» — крупный по размеру активов банк, сменивший в октябре 2016 года «прописку» — с Тюменской области (г. Мегион) на столичную. В настоящий момент кредитная организация активно расширяет филиальную сеть, концентрируясь на кредитовании и обслуживании счетов корпоративных лиц, а также на привлечении средств населения во вклады. Основным источником фондирования для банка выступают вклады населения, формирующие 43% нетто-пассивов.
Согласно списку лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк, датированному 12 декабря 2016 года, бенефициарами кредитной организации выступают Михаил Гребешев, по некоторым данным возглавляющий службу безопасности Хотиных (2,57%), Вера Есионова (7,10%), Майя Аланджий (9,41%; по данным СПАРК, аффилирована также с рядом компаний, специализирующихся на сдаче в наем помещений, в числе которых ГК Филион, ООО «Техметод», ООО «Валлс» и пр.), Елена Лайкова (7,39%), Наталья Иванова (6,37%), Алексей Нефедов и Юрий Гусев (по 4,41%), Елена Белоусова (3,72%), Анастасия Солотенкова (3,31%). Алексей Хотин является лицом, под контролем и значительным влиянием которого находится банк в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28, МСФО (IFRS) 10, и владеет долей в 43,6%. Доли остальных владельцев не превышают 3%.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 322,32 млрд рублей (30-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 50,19 млрд, кредитный портфель — 261,23 млрд, обязательства перед населением — 181,30 млрд.