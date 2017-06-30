Банк «Югра» уменьшил размер начислений процентов на остаток собственных средств на рублевом картсчете на 0,55 процентного пункта. Теперь размер начислений по дебетовым картам «Социальная Electron / Maestro», «Социальная», «Социальная Gold» и «Дебетовая Gold» и «Дебетовая Platinum» составляет 7,15% годовых (ранее — 7,7%).

Максимальная стоимость обслуживания «социальной» карты составляет 1,5 тыс. рублей. Также можно оформить дебетовую карту с бесплатным годовым обслуживанием (стоимость зависит от выбранной категории карты). Ежегодная стоимость обслуживания «Дебетовой Gold» и «Дебетовой Platinum» составит 1,5 тыс. / 7 тыс. рублей соответственно. Плата за выпуск не взимается.

Комиссия за снятие наличных в устройствах банка не взимается. За снятие в банкоматах сторонних банков составит 1% от суммы, но не менее 100 рублей. Снятие в кассах других кредитных организаций будет несколько выше и будет взиматься в размере 1% от суммы, минимум 150 рублей. Плата за услугу СМС-информирования составляет 15 рублей и 30 рублей в месяц в зависимости от выбранного карточного продукта.

«Стоит обратить внимание, что оформить одну из «социальных» карт можно при предъявлении пенсионного удостоверения (по возрасту и инвалидности), участнику ВОВ, ветерану боевых действий, ветерану военной службы, удостоверения «Ветеран труда» или удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также других документов, подтверждающих отнесение физического лица к льготной категории», — комментирует эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Екатерина Булычева.