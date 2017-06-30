В банке «Легион» частично не проходят платежи и переводы. В пятницу, 30 июня, в Банки.ру обратились несколько розничных клиентов финучреждения, пожаловавшихся, что в этот день им не удалось осуществить платежи и переводы через кредитную организацию.

В самом банке «Легион» наличие проблемы подтвердили. На момент написания заметки не удалось дозвониться до пресс-службы и головного офиса банка, но сотрудница московского допофиса «Водный стадион» рассказала по телефону, что в кредитной организации наблюдаются проблемы технического характера.

«У нас сегодня со связью проблемы, — ответила сотрудница банка «Легион» из допофиса на «Водном стадионе». — К сожалению, какие-то платежи бывает, что зависают сегодня. Немножко подвисали некоторые платежи: часть уходила, часть нет».

Собеседница Банки.ру заметила, что проблемы касаются как проведения платежных поручений, так и денежных переводов.

Также на портале Банки.ру некоторые клиенты банка «Легион» сообщают о проблемах с пополнением вкладов.

Подтверждения этой информации непосредственно в банке получить не удалось. Сотрудница, с которой пообщался обозреватель Банки.ру, отметила, что вклады в рублях и валюте можно пополнить, но уже только в понедельник, так как в большинстве офисов банка «Легион» рабочий день закончен.

Банк «Легион» находится на 154-м месте среди российских банков по объему активов. Розничный депозитный портфель банка насчитывает почти 13 млрд рублей.

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru

Легион АО «АКБ «Легион» — небольшой по размеру активов столичный банк. Основные направления деятельности — кредитование и расчетно-кассовое обслуживание коммерческих организаций (с преобладанием малого и среднего бизнеса), привлечение средств населения во вклады, а также развитие розничных программ по кредитованию. В сферу интересов кредитной организации входят и операции на рынке ценных бумаг и валютном рынке.
Согласно схеме собственников банка, размещенной на сайте ЦБ РФ, лицами, оказывающими значительное влияние на деятельность банка, выступают: член совета директоров Анатолий Бушин (9,96%), председатель правления Игорь Сокеркин (совместно с супругой Людмилой — 7,14%), член правления и совета директоров Александр Некрасов (совместно с супругой Людмилой — 6,64%), председатель совета директоров Игорь Ступин (4,27%) и член совета директоров Георгий Зайцев (3,43%). Помимо этого, долями свыше 5% владеют Дмитрий Дьяконов (10,28%), Геннадий Шепелев (9,51%), Александр Цымбалюк (8,18%), Андрей Коненков (7,39%), Мария Хураськина, Николай Шатилов и Екатерина Федосеева (все по 6,17%). На акционеров-миноритариев приходится 14,69% акций банка.


По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 19,71 млрд рублей (154-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,62 млрд, кредитный портфель — 12,52 млрд, обязательства перед населением — 13,00 млрд.