В банке «Легион» частично не проходят платежи и переводы. В пятницу, 30 июня, в Банки.ру обратились несколько розничных клиентов финучреждения, пожаловавшихся, что в этот день им не удалось осуществить платежи и переводы через кредитную организацию.

В самом банке «Легион» наличие проблемы подтвердили. На момент написания заметки не удалось дозвониться до пресс-службы и головного офиса банка, но сотрудница московского допофиса «Водный стадион» рассказала по телефону, что в кредитной организации наблюдаются проблемы технического характера.

«У нас сегодня со связью проблемы, — ответила сотрудница банка «Легион» из допофиса на «Водном стадионе». — К сожалению, какие-то платежи бывает, что зависают сегодня. Немножко подвисали некоторые платежи: часть уходила, часть нет».

Собеседница Банки.ру заметила, что проблемы касаются как проведения платежных поручений, так и денежных переводов.

Также на портале Банки.ру некоторые клиенты банка «Легион» сообщают о проблемах с пополнением вкладов.

Подтверждения этой информации непосредственно в банке получить не удалось. Сотрудница, с которой пообщался обозреватель Банки.ру, отметила, что вклады в рублях и валюте можно пополнить, но уже только в понедельник, так как в большинстве офисов банка «Легион» рабочий день закончен.

Банк «Легион» находится на 154-м месте среди российских банков по объему активов. Розничный депозитный портфель банка насчитывает почти 13 млрд рублей.

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru