Столичный розничный банк «Премьер Кредит» начал испытывать проблемы с ликвидностью. Как сообщил Банки.ру сотрудник кол-центра кредитной организации, клиенты в массовом порядке обращаются в финучреждение с требованием о выдаче средств. Банк перестал справляться с оперативной выдачей, и сейчас для снятия со счета любой суммы необходимо заказать деньги за три рабочих дня.

Кроме того, «Премьер Кредит» с задержками отправляет платежные поручения. Соответствующая жалоба одного из клиентов банка появилась на сайте Банки.ру утром 30 июня. «В банке «Премьер Кредит» платежки начали уходить с задержками. В порядке очереди, как говорят в операционном зале. Платежка на отпускные и НДФЛ отправлена 28 июня, до сих пор не ушла», — уточнял он. Как объяснил Банки.ру оператор кол-центра, платежное поручение, например на оплату интернет-банка, провести не удастся, потому что «пока не работает система». Уточнить, почему она не работает и когда ее работа будет налажена, собеседница Банки.ру не смогла.

«Сейчас (в банке) проблемы с ликвидностью, поэтому все безналичные документы (документы на проведение безналичных операций. — Прим. ред.), которые к нам поступают от клиентов, стоят в очереди, ожидают поступления денег на корреспондентский счет, — объяснила Банки.ру сотрудница отдела исполнения платежей «Премьер Кредита» по имени Наталья. — То есть все документы стоят в очереди и оплачиваются в зависимости от очередности платежа и даты поступления средств (на корсчет банка. — Прим. ред.)».

В то же время банк продолжает принимать средства физлиц в депозиты.

В мае российское рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») пересмотрело рейтинг кредитоспособности банка по новой методологии и присвоило ему рейтинг на уровне «ruCC» (что соответствует рейтингу «B» по ранее применявшейся шкале) с «негативным» прогнозом. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «В» с «негативным» прогнозом.

Ключевое негативное влияние на рейтинг оказало ухудшение состояния ликвидности банка (значение норматива Н3 сократилось с 117,8% на 1 декабря 2016 года до 59,2% на 1 апреля 2017-го, к снижению норматива до регулятивного минимума может привести месячный отток 3,4% привлеченных средств со срочностью свыше 30 дней) при высокой зависимости ресурсной базы от динамики средств крупнейшего кредитора. Кроме того, агентство негативно оценивает низкую оборачиваемость корпоративного кредитного портфеля (8,6% за март 2017 года) на фоне высокого уровня пролонгированных ссуд, а также распространенную практику уменьшения объема формируемых резервов на стоимость обеспечения, что может оказать давление на капитал банка в случае обесценения обеспечения. Эти факторы в совокупности со снижением покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (78,7% за I квартал 2017 года против 124,9% за I квартал предыдущего) обусловили установление «негативного» прогноза.

«Премьер Кредит» — небольшой по размеру активов банк. По состоянию на 30 июня он занимает в банковской системе 362-е место по размеру активов, по версии Банки.ру.



Екатерина МАРХУЛИЯ, Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru

