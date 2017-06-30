Банк «Пойдем!» уменьшил размер процентной ставки по кредитной карте на 4 процентных пункта. Теперь она составляет 29% годовых (ранее — 35%).

Карточный продукт платежной системы Visa категории «Electron Instant Issue» моментальной выдачи. Срок действия пластика — пять лет.

Размер кредитного лимита от 5 тыс. до 29 999 рублей. Льготный период кредитования не предусмотрен.

Плата за выпуск и за ежегодную стоимость обслуживания не взимается. Услуга СМС-информирования предоставляется бесплатно. Комиссия за снятие кредитных средств в устройствах банка и других кредитных организаций составляет 5% от суммы, но не менее 250 рублей.

На карте также можно хранить собственные средства, за снятие которых в банкоматах и кассах банка комиссия взиматься не будет. За снятие собственных средств в устройствах сторонних кредитных организаций размер комиссии составит 2,5% от суммы, минимум 250 рублей.

«Несмотря на снижение процентной ставки по карте, она все равно остается высокой, а также из-за отсутствия льготного периода кредитования и невысокая сумма кредитного лимита не дадут повысить спрос на данный продукт», — отмечает эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Екатерина Булычева.