Банк «Пойдем!» уменьшил размер процентной ставки по кредитной карте на 4 процентных пункта. Теперь она составляет 29% годовых (ранее — 35%).
Карточный продукт платежной системы Visa категории «Electron Instant Issue» моментальной выдачи. Срок действия пластика — пять лет.
Размер кредитного лимита от 5 тыс. до 29 999 рублей. Льготный период кредитования не предусмотрен.
Плата за выпуск и за ежегодную стоимость обслуживания не взимается. Услуга СМС-информирования предоставляется бесплатно. Комиссия за снятие кредитных средств в устройствах банка и других кредитных организаций составляет 5% от суммы, но не менее 250 рублей.
На карте также можно хранить собственные средства, за снятие которых в банкоматах и кассах банка комиссия взиматься не будет. За снятие собственных средств в устройствах сторонних кредитных организаций размер комиссии составит 2,5% от суммы, минимум 250 рублей.
«Несмотря на снижение процентной ставки по карте, она все равно остается высокой, а также из-за отсутствия льготного периода кредитования и невысокая сумма кредитного лимита не дадут повысить спрос на данный продукт», — отмечает эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Екатерина Булычева.
АО «КБ «Пойдем!» — активно развивающийся московский банк с обширной сетью продаж в регионах. Ключевое направление деятельности — потребительское кредитование (в том числе микрокредиты). Банк входил в финансовую группу «Лайф» и до недавнего времени контролировался ее головной организацией — Пробизнесбанком (лицензия отозвана 12 августа 2015 года, см. «Книгу памяти»). Основные источники фондирования — депозиты физических лиц. После отзыва лицензии у Пробизнесбанка ЦБ РФ утвердил планы участия Агентства по страхованию вкладов в предупреждении банкротства фининститутов группы «Лайф» — банка «Экспресс-Волга», ВУЗ-Банка, банка «Пойдем!» и Газэнергобанка. К осуществлению мер по предупреждению банкротства участников группы «Лайф» в качестве инвестора привлечен ПАО «АКБ «Российский Капитал», 100% акций которого принадлежит АСВ.
На текущий момент ПАО «Совкомбанк» контролирует 25,17% акций банка. Доли по 9,97% принадлежат Сергею Фролову, Любови Судаковой, Владимир Воейкову, Анне Личман, Михаилу Березову и Сергею Лукашу. Леониду Бацеву, Инне Рябовой и Ольге Бахтиной принадлежит по 5,00%.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 16,39 млрд рублей (167-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 2,48 млрд, кредитный портфель — 11,92 млрд, обязательства перед населением — 8,96 млрд.