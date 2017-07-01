Вологодский Севергазбанк с 30 июня изменил ставки по вкладам в рублях.

Вклад «Умножай» (от 5 тыс. рублей на сроки от одного месяца до трех лет) открывается под 5,7—7,5% годовых (ранее — под 5,4—7,7%), а «Умножай-online» (от 5 тыс. рублей, сроки — один, три, шесть месяцев или год) — под 6—7,7% (против прежних 5,7—8%).

Доходность депозита «Умножай. Особый» (от 5 млн рублей на сроки от одного месяца до трех лет) составляет 6,6—7,7% годовых (вместо 6,3—8%).

Проценты по трем вкладам выплачиваются ежемесячно и в конце срока. Дополнительные взносы не предусмотрены.

Депозит «Прибавляй» (от 5 тыс. рублей на сроки от одного месяца до трех лет) привлекается под 5,3—7,1% годовых (ранее — под 5—7,2%), а «Прибавляй-online» (от 5 тыс. рублей, сроки — три, шесть месяцев, один или два года) — под 5,9—7,3% (прежде — под 6,1—7,4%).

Процентные ставки по вкладу «Прибавляй. Особый» (от 5 млн рублей на сроки от одного месяца до трех лет) равны 6,2—7,3% годовых (вместо 5,9—7,4%).

Проценты по вышеперечисленным депозитам выплачиваются в конце срока. Предусмотрена возможность пополнения счета.

Средства во вклад «Решай» (от 30 тыс. рублей, сроки — три, шесть, девять месяцев, один, полтора, два и три года) принимаются под 4,5—5,6% годовых (до этого — под 4,7—5,7%), а в «Решай-online» (от 30 тыс. рублей, сроки — три, шесть месяцев, один и два года) — под 5,2—5,9% (вместо 5—6%).

«Решай. Особый» (от 1,5 млн рублей, сроки — три, шесть, девять месяцев, один, два и три года) открывается под 5—5,8% годовых (ранее — под 5,2—5,9%).

Проценты по трем депозитам ежемесячно капитализируются либо выплачиваются. Предусмотрена возможность пополнения счета.