Следователи выявили новые эпизоды преступной деятельности бывшего председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина, сообщили в пресс-службе СК России по Республике Татарстан.



«24 декабря 2014 года ПАО «Татфондбанк» заключило с ООО «Аида и Д» договор о выделении кредита сумму 133,7 миллиона рублей без залога и поручительства, в соответствии с которым на расчетный счет ООО «Аида и Д» были перечислены 60 миллионов рублей, которые сразу были переведены на счет ООО «Новая Нефтехимия», которое в этот же день перечислила деньги ООО «Аида и Д». Далее 40 миллионов рублей из полученной суммы ООО «Аида и Д» перечислило на счет члена совета директоров ПАО «Татфондбанк» Мусина, которые он использовал по своему усмотрению», — отмечается в релизе.

По версии следствия, 15 января 2015-го аналогичным образом Мусин присвоил кредитные средства Татфондбанка в размере 40 млн рублей, выданные ООО «Аида и Д» в качестве очередного транша, полученного 14 января 2015 года по договору кредитной линии.

Бывшему главе Татфондбанка предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере Бывшему главе Татфондбанка Роберту Мусину и еще трем лицам предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает во вторник Следственное управление Следственного комитета РФ по Татарстану.

В 2015 году Татфондбанк стал санатором банка «Советский», позже получил целевой кредит от АСВ в размере 10,7 млрд рублей. «Однако, вопреки целевому назначению денег, после получения кредита вся сумма указанного кредита, а также денежные средства вкладчиков АО банк «Советский» в размере не менее 15 миллиардов рублей, были перечислены по договору межбанковского кредита в ПАО «Татфондбанк», — сообщили в ведомстве.



Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал данные сделки недействительными, решение вступило в законную силу.В сентябре 2016 года Интехбанк на основании заключенных договоров займа с Тимер Банком и банком «Советский» получил облигации Татфондбанка в размере 3,9 млрд рублей. «В последующем, Интехбанк, действуя по указанию Мусина и неустановленных лиц из числа руководства Татфондбанка, заключили сделку РЕПО с ЦБ РФ по размещению облигаций Татфондбанка. В результате на корреспондентский счет Интехбанка из ЦБ РФ поступило около 3,6 миллиарда рублей, которые в последующем были перечислены на счет «НОСТРО» Интехбанка, находящийся в Татфондбанке», — пояснили в СК.

Татфондбанк получил возможность пользоваться деньгами Интехбанка в сумме около 3,6 млрд рублей, но по первому требованию последних должно было их предоставить. В декабре 2016 года Интехбанк направил в адрес Татфондбанка требование о возврате денег, однако со стороны Татфондбанка данное требование удовлетворено не было.

Расследование уголовного дела продолжается.

