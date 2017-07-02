Банк «Зенит Сочи» с 3 июля понижает ставки по четырем вкладам в рублях на 0,25 процентного пункта.
Так, вклад «Пенсионный» с ежемесячной выплатой процентов будет открываться под 7,5% годовых, а «Пенсионный+» с ежемесячной капитализацией или выплатой — под 7,25%. Минимальная сумма — 1 тыс. рублей.
«Стабильный доход» (от 10 тыс. рублей) доступен под 6,75% годовых. Проценты ежемесячно капитализируются или выплачиваются.
Доходность «Стабильного» (от 10 тыс. рублей) понижается до 7% годовых. Проценты ежемесячно выплачиваются.
Срок размещения всех депозитов — год. Пополнение счета предусмотрено.
АО «Банк Зенит Сочи» — небольшой региональный банк, подконтрольный московскому ПАО «Банк Зенит» и входящий в одноименную банковскую группу. Основные направления деятельности — кредитование и расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, привлечение средств населения во вклады. Основными источниками фондирования выступают вклады физических лиц и средства корпоративных клиентов.
В настоящий момент ПАО «Банк Зенит» контролирует 99,5% акций кредитной организации. Оставшаяся часть акций (0,50%) приходится на акционеров-миноритариев.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 4,73 млрд рублей (293-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,76 млрд, кредитный портфель — 3,15 млрд, обязательства перед населением — 1,96 млрд.