Банк «Зенит Сочи» с 3 июля понижает ставки по четырем вкладам в рублях на 0,25 процентного пункта.

Так, вклад «Пенсионный» с ежемесячной выплатой процентов будет открываться под 7,5% годовых, а «Пенсионный+» с ежемесячной капитализацией или выплатой — под 7,25%. Минимальная сумма — 1 тыс. рублей.

«Стабильный доход» (от 10 тыс. рублей) доступен под 6,75% годовых. Проценты ежемесячно капитализируются или выплачиваются.

Доходность «Стабильного» (от 10 тыс. рублей) понижается до 7% годовых. Проценты ежемесячно выплачиваются.

Срок размещения всех депозитов — год. Пополнение счета предусмотрено.