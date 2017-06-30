Торги на российском фондовом рынке в пятницу завершились разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс ММВБ уменьшился на 0,08% от уровня предыдущего закрытия и составил 1 879,5 пункта. Индекс РТС вырос на 0,05% — до отметки 1 000,96 пункта.

Акции «Газпрома» просели в цене на 0,24%, «АЛРОСы» — на 1,06%, Московской биржи — на 1,74%. Бумаги Сбербанка подорожали на 1,53%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,14%.

«Российский фондовый рынок закрывает квартал и полугодие в состоянии относительной устойчивости. С начала года падение индекса ММВБ оценивается в 19%, за квартал рублевый индикатор просел на 6,16%. Во втором квартале индекс ММВБ успел обновить «дно» шестнадцати месяцев на 1 774 пунктах и восстановиться выше почти на фигуру. Индекс РТС за квартал упал на 12%, с января и по конец июня ослаб на 14,8%. Эта динамика показывает, что российские активы, с одной стороны, очень чувствительны к переменам настроений на рынке нефти и ОФЗ, с другой — даже изрядно подешевевшие, они не пользуются спросом», — сказала старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова.