ООО «КБ «Кредит Экспресс» — небольшой по размеру активов частный региональный фининститут. Банк зарегистрирован в Ростовской области, однако сеть продаж представлена на территории Москвы, Московской области и Иркутска, на которые приходится почти весь объем привлеченных клиентских средств — основного источника фондирования кредитной организации. Банк привлекает средства в большей степени от населения, кредитует преимущественно предприятия и организации.

На текущий момент основными акционерами банка являются председатель совета директоров Анатолий Козырев (23,33%), директор, член совета директоров Алла Кабанова (17,00%); доля в 10,00% принадлежит частному лицу Ивану Бабичу, член совета директоров Татьяна Макаренко владеет 9,90% акций общества, член совета директоров Василий Бойко-Великий, а также его супруга Анна Бойко-Великая и мать Тамара Бойко-Великая совместно владеют 7,51% акций банка через ОАО «Вашъ Финансовый Попечитель», Владимир Багрянцев, Вячеслав Лунгулло контролируют по 7,11%, Алексей Куликов — 5,00%, Галина Лысенок — 3,00%, Виктор Яценко — 2,50%, Павел Громов — 2,00%, Алексей Аверьянов — 1,50%, Татьяна Воронина, Ольга Хрусталева, Виктор Супрунов — по 1,00%, Светлана Сидельникова — 0,99%. Михаил Колмыков в настоящее время находится в списке миноритарных акционеров с долей в 0,04%.

По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 2,57 млрд рублей (373-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,76 млрд, кредитный портфель — 2,02 млрд, обязательства перед населением — 1,30 млрд.