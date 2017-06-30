Инвесторы потеряли порядка 180 млрд рублей из-за падения капитализации АФК «Система» и ее дочерней компании МТС в связи со спором с «Роснефтью» на 170,6 млрд рублей, заявил глава АФК Михаил Шамолин.

«Мы ничего не замораживаем, мы ведем переговоры по всем направлениям, по всем потенциальным сделкам, как мы их и вели… С учетом того, насколько быстро происходит рассмотрение в суде, в течение 2—3 месяцев. Этот период времени не является каким-то критичным для совершения ряда сделок с учетом того, что в среднем сделка занимает около шести месяцев», — сказал он в интервью РБК-ТВ, отвечая на вопрос, как арест активов АФК влияет на инвестиционные планы корпорации.

«Надо сказать, что ущерб уже этим иском был нанесен нам существенно, инвесторы потеряли порядка 180 миллиардов рублей из-за падения капитализации и МТС, и АФК «Система». И конечно, с точки зрения позиции инвесторов и инвестиционного климата, это история достаточно тяжелая», — отметил Шамолин.