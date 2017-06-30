Доллар и евро завершили основную валютную сессию снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара на 19:00 мск понизился на 27 копеек по сравнению со значением закрытия предыдущего дня и составил 59,16 рубля. Курс евро просел на 45 копеек, остановившись на отметке 67,5 рубля.

Максимальный курс сделки по доллару равнялся 59,55 рубля, минимальный — 59,07. Всего за торговый день совершены 28 503 сделки на 2 млрд 952 млн 394 тыс. долларов.

Максимальный курс сделки по евро составил 67,98 рубля, минимальный — 67,4. Всего за торговый день совершена 4 601 сделка на 224 млн 206 тыс. евро.