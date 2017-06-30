Сбербанк разослал письма хорватским банкам и другим потенциальным кредиторам Agrokor (производитель и ретейлер продуктов питания) с призывом отказаться от плана спасения компании, предложенного правительством Хорватии, пишет Total Croatia News со ссылкой на хорватское издание Večernji List.

В письмах, отправленных 26 июня, Сбербанк ссылается на Lex Agrokor (закон о переходе компании под контроль правительства Хорватии), которым не предусмотрена предложенная правительством схема спасения Agrokor, отмечается в статье. Предполагается, что кредиторы должны предоставить компании 480 млн евро, а существующим кредитам на аналогичную сумму будет присвоен статус старшего долга. Сбербанк предложил банкам изучить потенциальные обязательства, которые могут возникнуть вследствие реализации плана спасения хорватской компании.

Управляющий Agrokor приглашал к консультациям представителей Сбербанка и ВТБ, но российские банки отказались участвовать в предложенной схеме финансирования. «Похоже, часть нового кредита будет предоставлена американским фондом Knighthead Capital Management, который купил бонды Agrokor в первом квартале 2017 года», — отмечает издание.

Večernji List подчеркивает, что хорватские банки и инвесторы получили в хозяйственном суде Загреба подтверждение того, что предложенный план спасения является законным, и «не будут реагировать на призыв к бойкоту финансирования Agrokor от Сбербанка».