Минкомсвязь РФ поддерживает идею отмены роуминга между Россией и Белоруссией, но окончательное решение смогут принять только сами мобильные операторы. Об этом заявил министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, комментируя озвученное в ходе Четвертого форума регионов России и Белоруссии предложение председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко проработать вопрос отмены роуминга между странами.

«Мы поддерживаем эту идею, но окончательное решение вопроса зависит от самих операторов. Необходим договор между каждым из операторов с его партнером с другой стороны. В настоящее время уже идет проработка с операторами связи, мы запрашиваем их позицию», — заявил Никифоров, чьи слова приводятся в релизе Минкомсвязи.

В сообщении подчеркивается, что ведомство ведет системную работу, нацеленную на снижение цен на роуминг с другими государствами. К настоящему моменту по инициативе министерства такие меморандумы подписаны уже с 14 странами: Абхазией, Аргентиной, Данией, Египтом, Израилем, Китаем, Латвией, Литвой, Норвегией, Польшей, Словенией, Финляндией, Швецией, Эстонией.

РИА Новости ранее в пятницу сообщило, что Матвиенко, обращаясь в ходе форума к Никифорову, назвала «диковатым» факт существования роуминга между Россией и Белоруссией, а также заметила, что «не бедные у нас эти компании мобильной связи».



«Давайте вас попросим — месяц на проработку с белорусскими коллегами… Проинформируйте нас, если будут барьеры, доложите. Верхняя палата, если надо, мы законодательно подключимся», — сказала спикер.