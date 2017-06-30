Недавнее снижение ключевой ставки ЦБ, а также заявления регулятора укрепили мнение аналитиков международного рейтингового агентства Fitch Ratings о том, что восстановление экономики России набирает обороты без роста инфляции. Эксперты ожидают, что к концу 2019 года ЦБ снизит ставку до 7%. Об этом говорится в обновленном прогнозе по России в последнем отчете Fitch «Глобальный экономический прогноз».



«Ранее в этом месяце ЦБ РФ сократил ключевую ставку на 25 базисных пункта до 9%, третий раз в этом году. Высокие реальные ставки способствовали снижению инфляции до уровня, близкого к целевым 4% в этом году, что поддерживалось укреплением рубля и более низкими ценами на продукты питания. ЦБ РФ заявил, что видит возможности дальнейшего сокращения ключевой ставки во второй половине 2017 года при поддержании умеренно жесткой монетарной политики в целях сдерживания инфляции на уровне, близком к целевому, и при продолжении мер для понижения инфляционных ожиданий. В настоящее время мы прогнозируем инфляцию на конец года на уровне 4,5% в 2017—2019 годах (что ниже наших предыдущих прогнозов в 5,5% в 2017 году и 5% в 2018 году). Мы ожидаем, что ЦБ РФ продолжит понижение ставки, которая, по нашим прогнозам, составит 7% в конце 2019 года», — говорится в отчете.



Аналитики Fitch также прогнозируют рост ВВП России на 1,6% в этом году. «Благодаря более мягкой монетарной позиции, росту цен на нефть относительно низких уровней начала 2016 года и более сильной уверенности и определенности в плане проводимой политики мы прогнозируем ускорение роста до 2,2% в 2018 году (этот прогноз не изменился относительно марта). Согласно нашему прогнозу на 2019 год, опубликованному впервые в нашем июньском отчете «Глобальный экономический прогноз», ожидается рост на 2%», — отмечают эксперты.

Восстановление спроса на более крупных развивающихся рынках, таких как Россия, является одной из причин укрепления восстановления глобального роста, который, по прогнозам Fitch, увеличится до 2,9% в 2017 году и 3,1% в 2018 году, что является самым высоким значением за восемь лет.

