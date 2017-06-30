России потребуется около двух лет для выработки стандартов в сфере криптовалют, считает экс-министр финансов РФ, глава совета фонда ЦСР Алексей Кудрин.

«Мы сегодня еще находимся на очень ранней стадии развития криптовалют. Сегодня пока это даже риск самих инвесторов, которые с ними работают. Здесь еще не выработаны даже стандарты, технические решения зачастую применяются разные», — сказал Кудрин журналистам.

«Я вижу, что Центральный банк изучает ситуацию, он не запрещает… Инвестировать в криптовалюты можно и покупать их. Я думаю, что ЦБ движется постепенно в этом направлении, и мы оцениваем с высокотехнологическими компаниями, что примерно два года требуется для выработки стандартов в этой области, которые позволили бы более смело (работать с криптовалютами. — Прим. ред.)», — добавил он.

Китайская торговая онлайн-платформа AliExpress ранее сообщала, что в июне наблюдает увеличенный спрос россиян на видеокарты, что может быть связано с желанием использовать их для получения криптовалют. Пользователи AliExpress стали активнее искать именно конкретные модели, наиболее подходящие для создания «криптоферм», например GeForce GTX1060, GTX1070 и Radeon RX480.

Среди основных интересов покупателей на платформе — биткоин-майнеры: за месяц число запросов bitcoin miner увеличилось на 150%. Аналитики компании указывали, что всплеск интереса к видеокартам наблюдается последний месяц после широких анонсов о возможности майнинга криптовалют. Наиболее активны в это направлении покупатели из России, Украины, Казахстана и США.

Зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в мае говорила, что Банк России через месяц представит вариант нормативных документов по налогообложению криптовалют, в том числе биткоина, как цифрового товара. Сейчас в РФ действует запрет на выпуск денежных суррогатов. Вместе с тем глава Сбербанка считает, что все больше стран открывают свои рынки для криптовалют, и в России тоже надо ввести аккуратное регулирование биткоина, так как это предоставляет колоссальные возможности.