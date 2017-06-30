Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») пересмотрело рейтинг кредитоспособности Прокоммерцбанка в связи с изменением методологии и присвоило его на уровне «ruBB-» (соответствует рейтингу «B++» по ранее применявшейся шкале). По рейтингу установлен «стабильный» прогноз, следует из релиза RAEX.

«Положительное влияние на уровень рейтинга оказывают высокий уровень достаточности собственных средств (Н1.0 = 37,8%, Н1.2 = 36,5% на 1 июня 2017 года), хорошая сбалансированность активов и пассивов по срокам как на краткосрочном временном горизонте, так и горизонте свыше одного года (на 1 июня 2017-го Н4 = 17,2%), также снижение уровня просроченной задолженности по кредитному портфелю юрлиц и индивидуальных предпринимателей (доля просроченных кредитов на 1 июня 2017 года — 5,9% от общего объема против 12,7% годом ранее). Дополнительную поддержку рейтингу оказывает снижение уровня рисков, связанных с ориентацией банка на кредитование бизнеса, успешность и платежеспособность которого зависит от уровня международных отношений с Турецкой Республикой (при сохранении повышенной концентрации кредитных рисков на указанном бизнесе), а также высокий уровень информационной прозрачности», — отмечается в сообщении.

По мнению RAEX, давление на рейтинг Прокоммерцбанка оказывают близость величины собственного капитала банка к минимальному размеру собственных средств (капитала), установленному ЦБ РФ (342,9 млн рублей на 1 июня 2017 года при 300 млн рублей регулятивном минимуме) и уязвимость к дефолту контрагентов на межбанковском рынке. Кроме того, негативно на рейтинговой оценке банка отражаются высокий уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска.