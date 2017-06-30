Рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило Бинбанку долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги контрагента на уровне «В/В». Прогноз по рейтингам — «стабильный».

Как поясняется в сообщении агентства, подтверждение рейтингов отражает точку зрения аналитиков относительно того, что Бинбанк сможет поддерживать свою рыночную долю и финансовый профиль в ближайшие 12 месяцев, а также стабилизировать расходы на формирование резервов по кредитам и постепенно улучшить показатели прибыльности. «Несмотря на убытки, понесенные Бинбанком в первом квартале 2017 года в результате единовременных событий, мы полагаем, что в 2017 году финансовые показатели банка стабилизируются, что обусловит положительные финансовые результаты за год в целом», — говорится в релизе.

«Стабильный» прогноз по рейтингам отражает мнение аналитиков о том, что, несмотря на сложную операционную среду в России и продолжающийся процесс интеграции МДМ Банка и Бинбанка, в ближайшие 12—18 месяцев Бинбанк будет поддерживать свои показатели кредитоспособности, сохранит запасы капитала, постепенно улучшая показатели прибыльности и стабилизируя расходы на формирование резервов по кредитам. Вместе с тем эксперты отмечают, что риски объединения и интеграции по-прежнему существенны для Бинбанка, поскольку ему потребуется время, чтобы продемонстрировать, что результатом этого процесса станет образование более сильной финансовой организации, чем каждый из банков в отдельности.

По мнению S&P, риски, связанные с Рост Банком и его состоянием, остаются одними из ключевых для Бинбанка. «По нашим оценкам, в конце марта 2017 года проблемные кредиты составляли 9,5% совокупного кредитного портфеля Рост Банка. Бинбанк по-прежнему напрямую подвержен рискам, связанным с Рост Банком, через межбанковский кредит Рост Банку в размере 563 млрд рублей… или 6,8 совокупного скорректированного капитала Бинбанка по состоянию на конец марта 2017 года. Вместе с тем мы считаем, что этот риск отчасти компенсируется готовностью акционеров оказывать поддержку Бинбанку в случае возможных значительных отклонений от плана финансового оздоровления Рост Банка. Мы ожидаем, что в 2018 году, когда кредитный портфель Рост Банка начнет погашаться, Рост Банк начнет постепенно выплачивать кредит Бинбанку и, таким образом, темпы сокращения рисков, связанных с этим банком, будут зависеть от эффективности работы руководства Рост Банка по урегулированию своих проблемных кредитов. Дальнейшее изменение уровня риска, связанного с Рост Банком, будет зависеть от динамики показателей его кредитного портфеля», — комментируют эксперты.

Банк России сменил санатора Рост Банка​ Банк России сменил санатора Рост Банка. Новым инвестором выступит Микаил Шишханов, который является конечным бенефициаром Бинбанка (ему принадлежит 59,4065% акций финучреждения), сообщили в пресс-службе Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Они также обращают внимание на то, что доля подверженных значительным рискам кредитов, выданных Бинбанком предприятиям сектора строительства и недвижимости, составляла 18,4% его совокупного кредитного портфеля в конце 2016 года, что, по мнению S&P, представляет собой значительный риск концентрации. «В связи с этим мы считаем, что коэффициент покрытия проблемных кредитов резервированием — 171% по состоянию на 31 марта 2017 года — является адекватным, но не избыточным», — указывают аналитики.

В числе прочего в релизе отмечается, что с учетом увеличения рыночной доли Бинбанка в банковском секторе по объему активов (1,6%) и розничных депозитов (2,6%) он, по оценке S&P, имеет умеренную системную значимость для российского банковского сектора и в случае необходимости может получить поддержку от правительства. Как следствие, кредитный рейтинг контрагента («В») у Бинбанка на одну ступень выше оценки его характеристик собственной кредитоспособности («b-»).



«Мы ожидаем, что руководство Бинбанка продолжит работу по усилению его позиции и выстраиванию устойчивой долгосрочной бизнес-модели, обеспечению эффективности деятельности, соответствующей показателям сопоставимых банков, и повышению способности генерации прибыли», — заключают аналитики.