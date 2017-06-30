Telegram представил новую версию мессенджера для мобильных устройств (Telegram 4.1 для платформ iOS и Android). В ней появилась функция «Свобода слова», говорится в официальном блоге проекта.



«В этом обновлении также есть инструменты антицензуры, такие как возможность установки прокси-сервера в разделе «Данные и хранилище» в настройках. Мы верим в свободное и безопасное общение. Наша задача состоит в том, чтобы предлагать технологии, способные защитить права наших пользователей на неприкосновенность частной жизни и свободу слова по всему миру», — отмечается в релизе.

Напомним, в среду Роскомнадзор внес мессенджер Telegram в реестр организаторов распространения информации. По словам создателя Telegram Павла Дурова, в рамках работы с российским регулятором Telegram может обещать только тот уровень сотрудничества, который демонстрирует во всех остальных странах, «а именно продолжать совместную работу по удалению публичных материалов, связанных с пропагандой терроризма, наркотиков, призывами к насилию и детской порнографией, а также продолжать работу по пресечению рассылок спама».