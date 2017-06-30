Московская биржа планирует выплатить промежуточные дивиденды по итогам первого полугодия 2017 года, сообщили в пресс-службе торговой площадки.
Окончательное решение о выплате промежуточных дивидендов и их величине будет приниматься акционерами на внеочередном заочном собрании в начале сентября.
«По итогам консультаций с инвесторами мы решили предложить перейти на полугодовые дивиденды. Биржа — компания с высокой дивидендной доходностью, и такое распределение выплаты дивидендов удобно акционерам и снижает волатильность цены акций в дату дивидендной отсечки. Промежуточные дивиденды должны стать важным фактором инвестиционной привлекательности акций компании», — заявил председатель правления Мосбиржи Александр Афанасьев.
Дивидендная политика, утвержденная набсоветом Московской биржи в декабре 2015 года, предусматривает выплату дивидендов в размере не менее 55% от размера чистой прибыли. По итогам прошлого года торговая площадка направила на выплату дивидендов 69,4% от чистой прибыли.
Московская биржа завершила выплату дивидендов всем акционерам по итогам 2016 года на общую сумму 17,5 млрд рублей, что соответствует 69,4% ее консолидированной чистой прибыли по МСФО за 2016 год. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте биржи.