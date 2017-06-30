Банк «Московское Ипотечное Агентство» (МИА-Банк) в рамках уголовного дела о растрате или присвоении 4 млн рублей предъявил гражданский иск Виктору Захарченко — отцу бывшего заместителя начальника антикоррупционного управления МВД РФ Дмитрия Захарченко на сумму около 12,5 млн рублей. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил адвокат Вадим Мышлявкин.



«На прошлой неделе моего клиента ознакомили с гражданским иском, представители МИА-Банка все-таки определили сумму ущерба, она составила около 12,5 миллиона рублей. Мы были удивленны этой сумме, потому что она во много раз превышает сумму, которая фигурирует в обвинении, и как ее считали — нам совершенно непонятно. Скажу больше, по моим подсчетам эта сумма должна была быть в пределах семи миллионов рублей», — сказал он.

«Также встает вопрос, что делать с арестованным имуществом Виктора Захарченко, сумма которого во много раз превышает гражданский иск. Мы будем добиваться снятия ареста с части этого имущества и в случае отказа, готовы дойти до Верховного суда России», — добавил защитник.

Захарченко арестован по обвинению в растрате или присвоении 4 млн рублей, которые он якобы получил в течение двух лет в виде зарплаты от МИА-Банка, где фиктивно работал. Свою вину Захарченко не признает, а уголовное преследование связывает с попыткой давления на его сына. Кроме того в рамках данного уголовного дела арестован советник председателя правления ББР-Банка Владимир Корьевкин, обвиняемый по статье «Присвоение или растрата, совершенные в крупном размере».

Адвокат Корьевкина — Вячеслав Леонтьев сообщил агентству «Москва», что по данному уголовному делу в качестве подозреваемого проходит экс-председатель правления МИА-Банка Сергей Гриб. О роли в деле Гриба и его аресте официальные органы и СМИ не сообщали.

Ранее стало известно, что с санкции Басманного суда следствие арестовало три квартиры в Москве Захарченко на Мичуринском проспекте, улице Пречистенка и Ленинском проспекте, а также два машиноместа, дом и нежилой участок в Ростовской области. Точная стоимость арестованного имущества не сообщалась, по словам адвокатов, стоимость арестованного имущества полностью покрывала ущерб.

Заместитель начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрий Захарченко был задержан в 2016 году. В ходе обыска у него изъяли деньги в различной валюте на сумму 8,5 млрд рублей, которые были признаны вещественными доказательствами, арестованы и помещены в Банк России. Источники поступления этих денег, а также их происхождение не установлено. Позже Захарченко заявил, что квартира, где изъяли деньги, принадлежит его сестре.

Ему предъявлено обвинение по статьям: «Злоупотребление должностными полномочиями», «Воспрепятствование осуществлению правосудия», а также получение взятки в 7 млн рублей от неустановленного лица. По результатом служебной проверки Дмитрий Захарченко был уволен со службы, а в конце минувшего года его дело было передано в СК РФ и ему был присвоен гриф «секретно», расследование поручили генералу Сергею Чернышову.