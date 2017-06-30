Иммиграция в Россию продолжает оказывать положительное влияние на демографическое и социально-экономическое развитие как страны в целом, так и отдельных ее регионов. Об этом говорится в подготовленном МВД проекте концепции миграционной политики, который опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

«Статистические данные свидетельствуют о том, что в 2012—2016 годах по сравнению с периодом 2007—2011 годов количество мигрантов на территории Российской Федерации увеличилось вдвое, при этом доля внутренних мигрантов в среднем составила 88%, доля иммигрантов (реэмигрантов) — 12%. В результате притока населения из зарубежных стран ежегодный миграционный прирост в Российской Федерации увеличился на 15% и составил в среднем 280 тыс. человек в год. Создание условий для привлечения граждан Российской Федерации в приграничные и стратегически важные регионы, а также трудонедостаточные регионы способствуют социально-экономическому развитию данных субъектов Российской Федерации», — отмечается в документе.

«Иммиграция в Российскую Федерацию продолжает оказывать положительное влияние на демографическое и социально-экономическое развитие как Российской Федерации в целом, так и отдельных ее субъектов», — полагают в МВД. Как уточняется, в 2007—2011 годах естественная убыль населения РФ была полностью замещена миграционным приростом, а в 2011—2015 годах миграционный прирост многократно превысил естественную убыль и обеспечил устойчивое увеличение численности населения России. В 2010 году численность внешних трудовых мигрантов составляла 1,6 млн человек и к 2016 году увеличилась до 1,8 млн, при этом численность рабочей силы в РФ за это время увеличилась на 1,5%, а уровень безработицы сократился с 7,3% в 2010 году до 5,5% в 2016-м.

«Современные тенденции внутренней и внешней миграции в Российской Федерации определяют в основном экономические и социальные факторы. Вместе с тем политическая нестабильность в различных регионах мира значительно усиливает миграционную подвижность населения стран, вовлеченных в эти процессы, что непосредственно затрагивает национальные интересы Российской Федерации и требует принятия соответствующих мер для их защиты», — заключают авторы концепции.



В числе прочего в документе отмечается, что «привлечение иностранных работников высокой квалификации является важным источником накопления человеческого капитала, обеспечивающего экономический рост и благосостояние в принимающих странах». «В этой связи необходимо совершенствование механизмов для эффективного использования национальных кадров и привлечения востребованных экономикой квалифицированных иностранных специалистов разного профиля, предпринимателей и инвесторов, прежде всего на долгосрочной основе», — говорится в проекте концепции миграционной политики.