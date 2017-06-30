С 1 июля наступает обязанность размещения информации в ГИС ЖКХ для всех субъектов РФ, за исключением городов федерального значения — Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, для которых она предусмотрена позже.

Несмотря на то, что обязанность по размещению информации еще не наступила, органы власти и организации сферы ЖКХ уже осуществили первичное размещение сведений в системе. В настоящее время в ГИС ЖКХ зарегистрировано более 78 тыс. поставщиков информации, в том числе 84% ТСЖ и ЖСК, 92% ресурсоснабжающих организаций, практически все управляющие компании, региональные и муниципальные органы власти. Также размещена информация о 1,37 млн многоквартирных домов (95%), 12,4 млн жилых домов (72% от общего количества). Предприятия отрасли разместили в ГИС ЖКХ 48 млн лицевых счетов, 16,4 млн индивидуальных приборов учета. С ГИС ЖКХ интегрировано более 2 тыс. IT-систем, в том числе 613 банков, которые уже передали в ГИС ЖКХ 0,6 млрд фактов оплаты гражданами услуг ЖКХ.

Формирование нормативной правовой базы (два федеральных закона и 15 совместных приказов Минкомсвязи и Минстроя), разработка системы и проведение организационной работы с региональными органами власти и участниками рынка ЖКХ были осуществлены в рекордно короткие сроки — за три года. Все поставленные задачи на сегодняшний день реализованы.

Минкомсвязью и Почтой России было проведено более 500 обучающих семинаров по всей стране для представителей органов власти и организаций сферы ЖКХ, ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, ТСЖ. Также в системе размещены учебники и видеоинструкции, которые простым и понятным языком пошагово объясняют, что необходимо сделать участникам рынка для размещения информации в системе. Для удобства пользователей в ГИС ЖКХ работает круглосуточная служба поддержки по всей стране.



«Как и в любой работе, есть регионы-передовики и отстающие. Но важно отметить, что всем добросовестным участникам рынка была предоставлена полная возможность разместить предусмотренную законодательством информацию. На сегодняшний день вся подготовительная работа завершена, и от права размещать информацию мы переходим к обязанности организаций сферы ЖКХ по ее размещению. По сути в сферe ЖКХ начинается большая информатизация отрасли», — подчеркнул заместитель министра связи и массовых коммуникаций России Михаил Евраев.