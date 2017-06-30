Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило Нордеа Банку кредитный рейтинг на уровне «ААА(RU)», прогноз — «стабильный», следует из релиза АКРА.



«Кредитный рейтинг АО «Нордеа Банк» обусловлен очень высокой вероятностью предоставления экстраординарной поддержки материнской структурой с высоким уровнем кредитоспособности. Нордеа Банк обладает умеренно высоким уровнем оценки собственной кредитоспособности (ОСК) ввиду сильной позиции по достаточности капитала и адекватной позиции по ликвидности и фондированию. На ОСК накладывает ограничение удовлетворительный риск-профиль банка», — отмечается в сообщении.



По мнению аналитиков, негативное влияние на оценку риск-профиля банка оказывает высокая концентрация портфеля на группе десяти крупнейших заемщиков. «Сильная позиция по ликвидности обусловлена прежде всего высоким объемом ликвидных и высоколиквидных активов, а также ограниченным объемом обязательств, погашение которых должно произойти в течение ближайших трех месяцев. В результате этого расчет ПДКЛ показывает, что в базовом сценарии банк обладает избытком ликвидности в объеме около 53 миллиардов рублей, в стрессовом — избыток превышает 15% обязательств. Значение коэффициента ПДДЛ превышает 100%, что соответствует оценке «сильная», — добавили в АКРА.

К негативному рейтинговому действию могут привести снижение готовности акционеров оказывать поддержку Нордеа Банку и потеря акционерного или операционного контроля со стороны Nordea Group.