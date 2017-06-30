Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») присвоило екатеринбургскому СКБ-Банку рейтинг кредитоспособности на уровне «ruBB». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз.
Как поясняется в релизе агентства, фактором, оказавшим ключевое положительное влияние на рейтинговую оценку, является высокая вероятность поддержки банка со стороны крупнейшего конечного бенефициара (в 2016 году акционер оказал банку финансовую помощь в размере около 2 млрд рублей). Агентство позитивно оценивает высокий уровень диверсификации активных операций банка и его ресурсной базы по клиентам. Кроме того, поддержку рейтингу оказывают сильные конкурентные позиции кредитной организации на банковском рынке, широкая география деятельности и низкий уровень принимаемых валютных рисков.
Давление на рейтинг оказывает низкое качество кредитного портфеля банка (на 1 июня 2017 года доля ссуд III—V категорий качества составило 26,3%, доля просроченной задолженности в совокупном ссудном портфеле — около 24% по данным формы 0409115) в сочетании с крайне низким уровнем обеспеченности ссуд, что обусловлено специализацией банка на необеспеченном розничном кредитовании.
Кроме того, в числе негативных факторов агентство указывает убыточность деятельности банка (ROE по прибыли после налогообложения без учета изменений РВПС и РВП — минус 9,1%, ROА — минус 1% за год с 1 апреля 2016-го) и невысокий запас ликвидности. «Вместе с тем мы отмечаем, что банк располагает портфелем необремененных высоколиквидных ценных бумаг, размещенных в надежном депозитарии, что позволяет ему оперативно привлечь объем дополнительной ликвидности, сопоставимый с 7% привлеченных средств на 1 июня 2017 года, в случае необходимости», — комментирует директор по банковским рейтингам RAEX Александр Сараев.
Агентство также отмечает высокий уровень концентрации активов банка на связанных сторонах (согласно консолидированной отчетности по МСФО, на 1 января 2017 года около 18% активов приходится на кредиты связанным сторонам, что превышает капитал банка в 2,3 раза), что в значительной степени объясняется операциями дочернего банка, проходящего процедуру санации.
ПАО «СКБ-Банк» — крупный, активно развивающийся региональный финансовый институт (второй по размеру активов в Свердловской области). Основные направления деятельности — розничное кредитование (кредиты наличными, кредитные карточки) и кредитование предприятий малого и среднего бизнеса. Банк также является расчетным центром Трубной металлургической компании, принадлежащей миллиардеру, владельцу-бенефициару СКБ Дмитрию Пумпянскому. Важнейший источник фондирования банка — депозиты физических лиц.
На текущий момент конечными бенефициарами банка являются член совета директоров Дмитрий Пумпянский, владеющий 95,14% акций через АО «Группа Синара», а также граждане Кипра Василиос Параскевас и Андреас Хаджиоанну (по 0,98%). Акции, находящиеся в публичном обращении — 0,86%. ПАО «Банк ВТБ» владеет 0,72% акций банка, Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом — 0,28%. Оставшаяся часть в 1,04% приходится на акционеров-миноритариев.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 125,33 млрд рублей (58-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 15,71 млрд, кредитный портфель — 79,68 млрд, обязательства перед населением — 74,76 млрд.