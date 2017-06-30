Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») присвоило екатеринбургскому СКБ-Банку рейтинг кредитоспособности на уровне «ruBB». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз.

Как поясняется в релизе агентства, фактором, оказавшим ключевое положительное влияние на рейтинговую оценку, является высокая вероятность поддержки банка со стороны крупнейшего конечного бенефициара (в 2016 году акционер оказал банку финансовую помощь в размере около 2 млрд рублей). Агентство позитивно оценивает высокий уровень диверсификации активных операций банка и его ресурсной базы по клиентам. Кроме того, поддержку рейтингу оказывают сильные конкурентные позиции кредитной организации на банковском рынке, широкая география деятельности и низкий уровень принимаемых валютных рисков.

Давление на рейтинг оказывает низкое качество кредитного портфеля банка (на 1 июня 2017 года доля ссуд III—V категорий качества составило 26,3%, доля просроченной задолженности в совокупном ссудном портфеле — около 24% по данным формы 0409115) в сочетании с крайне низким уровнем обеспеченности ссуд, что обусловлено специализацией банка на необеспеченном розничном кредитовании.

Кроме того, в числе негативных факторов агентство указывает убыточность деятельности банка (ROE по прибыли после налогообложения без учета изменений РВПС и РВП — минус 9,1%, ROА — минус 1% за год с 1 апреля 2016-го) и невысокий запас ликвидности. «Вместе с тем мы отмечаем, что банк располагает портфелем необремененных высоколиквидных ценных бумаг, размещенных в надежном депозитарии, что позволяет ему оперативно привлечь объем дополнительной ликвидности, сопоставимый с 7% привлеченных средств на 1 июня 2017 года, в случае необходимости», — комментирует директор по банковским рейтингам RAEX Александр Сараев.



Агентство также отмечает высокий уровень концентрации активов банка на связанных сторонах (согласно консолидированной отчетности по МСФО, на 1 января 2017 года около 18% активов приходится на кредиты связанным сторонам, что превышает капитал банка в 2,3 раза), что в значительной степени объясняется операциями дочернего банка, проходящего процедуру санации.