Сбербанк получил несколько новых и привлекательных предложений о продаже своего дочернего банка на Украине и теперь ведет несколько переговорных процессов с инвесторами в поиске наиболее выгодных условий, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах, знакомый с ходом переговоров.

Ранее в пятницу крупный белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня сообщил, что его инвестиционная компания VP Capital намерена приобрести белорусский Паритетбанк для дальнейшей покупки им украинской «дочки» Сбербанка.

«Объявление сделки с Саидом Гуцериевым и Григорием Гусельниковым стало триггером для максимального интереса к активу. С тех пор Сбербанк получил несколько новых и привлекательных предложений о продаже банка и теперь ведет несколько переговорных процессов в поиске наиболее выгодных для себя условий», — рассказал источник РИА Новости.

Сбербанк ситуацию с продажей активов на Украине не комментирует. «Сбербанк имеет юридические обязательства перед партнерами, которые запрещают любые комментарии до совершения сделки», — сказали агентству в пресс-службе крупнейшего российского банка.