Сбербанк получил несколько новых и привлекательных предложений о продаже своего дочернего банка на Украине и теперь ведет несколько переговорных процессов с инвесторами в поиске наиболее выгодных условий, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах, знакомый с ходом переговоров.

Ранее в пятницу крупный белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня сообщил, что его инвестиционная компания VP Capital намерена приобрести белорусский Паритетбанк для дальнейшей покупки им украинской «дочки» Сбербанка.

«Объявление сделки с Саидом Гуцериевым и Григорием Гусельниковым стало триггером для максимального интереса к активу. С тех пор Сбербанк получил несколько новых и привлекательных предложений о продаже банка и теперь ведет несколько переговорных процессов в поиске наиболее выгодных для себя условий», — рассказал источник РИА Новости.

Сбербанк ситуацию с продажей активов на Украине не комментирует. «Сбербанк имеет юридические обязательства перед партнерами, которые запрещают любые комментарии до совершения сделки», — сказали агентству в пресс-службе крупнейшего российского банка.

Нацбанк Украины не получал документы от третьего возможного претендента на «дочку» Сбербанка

Нацбанк Украины не получал документы от третьего претендента на покупку украинской «дочки» Сбербанка, сообщили RNS в пресс-службе регулятора. Ранее РБК сообщило со ссылкой на собственные источники, что новым участником сделки стал белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня.