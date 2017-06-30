Создатель Telegram Павел Дуров посоветовал обновить мессенджер до последней версии. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».



«Итак, Роскомнадзор удовлетворился отсылкой к открытым источникам с данными о нашей компании и зарегистрировал Telegram в реестре распространителей информации. Как декларируется, вопрос о блокировке Telegram на территории России в данный момент не стоит. Однако радоваться все еще рано: противоречие между политикой конфиденциальности Telegram («ни байта личных данных третьим лицам») и рядом законов РФ о слежке не исчезло. Telegram работает на единых принципах по всему миру: даже в консервативном Иране, где заблокированы Facebook и Twitter и где у Telegram более 40 миллионов активных пользователей, правительство не получило от нас ни байта личных данных пользователей», — отметил он.

По словам Дурова, Telegram не будет делать исключений из своих принципов ради сохранения доли рынка в отдельных странах. «В этой связи призываю вас убедиться, что у вас установлена последняя версия Telegram (4.1). Сегодняшнее обновление, помимо удобного администрирования больших групп и каналов, делает Telegram еще более устойчивым к потенциальным блокировкам в будущем — как на территории России, так и в других странах», — заключил он.

Ранее Telegram представил новую версию мессенджера для мобильных устройств (Telegram 4.1 для платформ iOS и Android) с «инструментами антицензуры».