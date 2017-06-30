Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») присвоило рейтинг кредитоспособности Промсвязьбанку на уровне «ruA», по рейтингу установлен «стабильный» прогноз, следует из релиза RAEX.
«Основными факторами, оказывающими положительное влияние на рейтинговую оценку, выступили высокая вероятность финансовой и административной поддержки со стороны федеральных органов власти ввиду системной значимости банка, подтверждающейся его сильными конкурентными позициями на банковском рынке (10-е место по активам, девятое место по депозитам физлиц среди банков РФ на 1 июня 2017 года) и широкой географией деятельности. Кроме того, агентство положительно оценивает высокую значимость банка как ключевого актива для его основных собственников», — отмечается в сообщении.
По мнению аналитиков, позитивное влияние на рейтинг Промсвязьбанка оказали низкий уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска, высокий уровень операционной эффективности деятельности и хорошие позиции банка по краткосрочной ликвидности.
При этом эксперты RAEX негативно оценивают качество кредитного портфеля финучреждения (значительный объем кредитов характеризуется льготными условиями обслуживания долга: на 1 июня 2017 года требования по получению процентов составили около 2,5% активов), что оказывает давление на запас по достаточности основного капитала (на 1 июня 2017 года Н1.2 = 7,7%; запас основного капитала над нормативным минимумом позволяет абсорбировать полное обесценение до 2,9% остатка ссудной задолженности без сокращения активов под риском).
ПАО «Промсвязьбанк» — крупный универсальный банк с развитой сетью подразделений. Ключевые направления работы — кредитование и обслуживание счетов корпоративных клиентов. С 2005 года банк развивает розничный бизнес. Кроме того, в сферу интересов кредитной организации входит работа на межбанковском и валютном рынках, на рынке ценных бумаг. С июля 2015 года выступает санатором Автовазбанка (ПАО «АВБ»).
Основными владельцами Промсвязьбанка являются братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, контролирующие в равных долях 50,03% акций через «Промсвязь Капитал Б. В.». Акционерами банка выступают также Европейский банк реконструкции и развития (11,75%), ПАО «Московский Кредитный Банк» в рамках РЕПО (9,97%), АО НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие» (10%, конечные бенефициары — Микаил Шишханов, его советник Михаил Евлоев, Саит-Салам Гуцериев и Саид Гуцериев), АО «НПФ «Будущее» (10%, бывш. ОАО «НПФ «Благосостояние ОПС», конечный бенефициар — Борис Минц), бывшие владельцы ПАО «Первобанк» Леонид Михельсон и Леонид Симановский (совокупно 3,28%).
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 1 298,25 млрд рублей (10-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 151,88 млрд, кредитный портфель — 693,87 млрд, обязательства перед населением — 385,27 млрд.