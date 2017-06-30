Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») присвоило рейтинг кредитоспособности Промсвязьбанку на уровне «ruA», по рейтингу установлен «стабильный» прогноз, следует из релиза RAEX.

«Основными факторами, оказывающими положительное влияние на рейтинговую оценку, выступили высокая вероятность финансовой и административной поддержки со стороны федеральных органов власти ввиду системной значимости банка, подтверждающейся его сильными конкурентными позициями на банковском рынке (10-е место по активам, девятое место по депозитам физлиц среди банков РФ на 1 июня 2017 года) и широкой географией деятельности. Кроме того, агентство положительно оценивает высокую значимость банка как ключевого актива для его основных собственников», — отмечается в сообщении.

По мнению аналитиков, позитивное влияние на рейтинг Промсвязьбанка оказали низкий уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска, высокий уровень операционной эффективности деятельности и хорошие позиции банка по краткосрочной ликвидности.

При этом эксперты RAEX негативно оценивают качество кредитного портфеля финучреждения (значительный объем кредитов характеризуется льготными условиями обслуживания долга: на 1 июня 2017 года требования по получению процентов составили около 2,5% активов), что оказывает давление на запас по достаточности основного капитала (на 1 июня 2017 года Н1.2 = 7,7%; запас основного капитала над нормативным минимумом позволяет абсорбировать полное обесценение до 2,9% остатка ссудной задолженности без сокращения активов под риском).