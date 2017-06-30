Представители банка «Кредит-Москва» (признан банкротом в октябре 2016 года) в досудебном порядке урегулировали спор с гражданами США, выступавшими поручителями по кредитной задолженности, следует из документов Федерального суда Восточного округа Пенсильвании, имеющихся в распоряжении РАПСИ.

Исковое заявление о взыскании кредитной задолженности на основе судебных решений, вынесенных в России, было принято к рассмотрению еще в сентябре 2016 года. Тогда банк утверждал, что в период с 21 октября 2013 года по 13 апреля 2015 года в его пользу были вынесены пять судебных решений в РФ по делам о взыскании задолженности по кредитам, выданным различным российским предприятиям. Граждане США, заявленные в качестве ответчиков по иску, выступили поручителями по соответствующим кредитным соглашениям.



Общая сумма исковых требований составляла 112 млн рублей. Банк обратился в американский суд, требуя признания и исполнения этих решений в США в соответствии с местным законом о признании иностранных решений по взысканию денежных средств.